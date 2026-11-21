Giá dầu tăng

Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 59 cent (tương đương 0,6%) lên 92,57 USD/thùng. Giá dầu thô WTI tăng 42 cent (tương đương 0,5%) lên 83,63 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 1 - kỳ hạn có thanh khoản cao hơn - tăng 60 cent (tương đương 0,7%) lên 83,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều ít thay đổi trong phiên thứ Năm, nhưng dầu Brent đang trên đà giảm 3,5% trong tuần, trong khi hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm gần 6% trong tuần. Nguyên nhân là do kỳ vọng về tình trạng dư cung gia tăng, khi lưu lượng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã quay trở lại mức gần tương đương thời điểm trước chiến tranh. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn này.

Satoru Yoshida, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Rakuten Securities, cho biết: "Những lo ngại về nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đã trỗi dậy sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Riyadh, từ đó thúc đẩy hoạt động mua vào".

Ông nói thêm: "Kỳ vọng rằng các bên trong nhóm OPEC+ sẽ tiếp tục phối hợp cắt giảm sản lượng tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng này cũng đang tạo lực đỡ cho giá dầu".

Ảnh minh họa

Gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Năm rằng, cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với hoạt động thương mại dầu khí toàn cầu. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng, nếu các chính phủ đẩy mạnh quá trình điện hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu khác để ứng phó, nhu cầu dầu mỏ thế giới có thể giảm hơn 4% vào năm 2035.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn dự báo rằng sự suy yếu trên thị trường chứng khoán nói chung sẽ gây áp lực lên giá dầu, trong bối cảnh cổ phiếu tại châu Á sụt giảm vào thứ Sáu — hướng tới tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Các chuyên gia phân tích tại Saxo nhận định trong một bản tin: "Gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn — xuất phát từ việc thoái vốn khỏi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý e ngại rủi ro trên diện rộng — đang gây áp lực lên giá dầu".

Ở một diễn biến khác, các nhà phân tích và thương nhân cho biết sản lượng dầu thô của Nga có thể tiếp tục sụt giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ Reuters hôm thứ Tư, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất xử lý dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.