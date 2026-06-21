Giá xăng dầu hôm nay 21/6: Giá dầu WTI ở mức 76,54 USD/thùng

Theo Reuter, sáng 21/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao dịch ở mức 76,54 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 80,57 USD/thùng.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bắt đầu sôi động trở lại sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho các quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị tăng xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, giới vận tải biển vẫn thận trọng trước những điều kiện mà Tehran áp đặt đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các nhà phân tích nhận định, nếu các thỏa thuận được thực thi đầy đủ, thị trường toàn cầu có thể đón thêm hơn 85 triệu thùng dầu, góp phần cải thiện nguồn cung và tạo sức ép khiến giá dầu tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Trước đó, ngày 20/6, giá dầu WTI đứng ở mức 76,54 USD/thùng, tăng 0,69 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 80,57 USD/thùng, tăng 0,72 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm từ chiều 18/6

Giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 18/6. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.290 đồng/lít, giá bán là 21.670 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 20.750 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 1.210 đồng lít, giá bán mới là 20.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 18/6 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 3.200 đồng/lít, giá bán là 22.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.920 đồng/lít, giá bán mới là 16.680 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 18/6, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 11/5.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.