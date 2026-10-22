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Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Giá dầu thế giới tăng

Thứ Năm, 09:44, 22/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (22/10), giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia gia tăng, khiến Hoa Kỳ phải ra lệnh cho một số nhà ngoại giao cùng thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại vương quốc trên.

Giá xăng dầu hôm nay (sáng 22/10 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,29 USD, tương đương 1,2%, lên 110,11 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 97 cent, tương đương 1%, lên 98,12 USD/thùng. Trước đó, hôm 21/10, giá dầu Brent gần như không thay đổi, còn giá dầu WTI giảm 67 cent.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch rút thân nhân của các nhân viên ngoại giao khỏi một số cơ quan đại diện khác của Mỹ trong khu vực.

Hôm 21/10, lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm có quan hệ với Iran – đã tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một mỏ dầu của Saudi Arabia.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy đã có ít nhất 18 vụ tấn công vào các tàu vận tải trong hai tuần qua. Các nhà phân tích tại LSEG cảnh báo rằng Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở phạm vi xa hơn nhiều so với eo biển Hormuz, vươn tới tận Vịnh Oman, gây đe dọa cho hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực Vịnh cũng như các hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu với nhau.

Dầu Brent vượt 110 USD, WTI tiến sát 100 USD

Giá dầu Brent dao động gần mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu của Mỹ giảm cũng hỗ trợ thị trường.

Cụ thể, vào lúc 07:47 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,32 USD, tương đương 1,2%, lên 110,11 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,18 USD, tương đương 1,2%, lên 99 USD/thùng.

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Giá dầu Brent áp sát đỉnh 5 tháng, vượt 110 USD/thùng (Ảnh minh họa: KT)

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 5 tháng, còn dầu WTI lên mức cao nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên, giá dầu sau đó giảm khi Tổng thống Iran thảo luận về các nỗ lực hòa giải trong cuộc gặp với tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran.

Các nhà phân tích của PVM nhận định: “Ngay cả những dấu hiệu ban đầu về nguồn cung bổ sung hoặc tiến triển ngoại giao cũng đủ để cám dỗ các nhà giao dịch có khuynh hướng lạc quan chốt lời”.

Theo các chuyên gia này, việc chốt lời có hợp lý hay không vẫn còn gây tranh luận, bởi cả hai cuộc xung đột địa chính trị đang chi phối tâm lý thị trường đều chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bao gồm chiến sự tại Trung Đông và cuộc chiến Nga - Ukraine.

Theo cuộc thăm dò mở rộng của Reuters công bố ngày 20/10, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho các sản phẩm dầu mỏ khác.

Theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng ghi nhận mức giảm. Dữ liệu tồn kho chính thức của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố lúc 14:30 GMT.

Xăng E10 cao nhất 29.630 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 19/10 tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 15/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong đó, xăng sinh học E10 RON 95-V có giá cao nhất 29.630 đồng/lít tại vùng 2.

Theo bảng giá công bố của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-V được bán ở mức 29.050 đồng/lít tại vùng 1 và 29.630 đồng/lít tại vùng 2. Với xăng E10 RON 95-III, giá tương ứng là 28.250 đồng/lít và 28.810 đồng/lít.

Xăng sinh học E5 RON 92-II hiện có giá 27.700 đồng/lít tại vùng 1 và 28.250 đồng/lít tại vùng 2. Ở nhóm dầu diesel, dầu diesel 0,001S-V được niêm yết ở mức 30.520 đồng/lít tại vùng 1 và 31.130 đồng/lít tại vùng 2. Dầu diesel 0,05S-II có giá lần lượt là 29.120 đồng/lít và 29.700 đồng/lít.

Đối với dầu mazut, loại N02B (3,5S) có giá 21.090 đồng/kg tại vùng 1 và 21.510 đồng/kg tại vùng 2. Dầu mazut 180cst – 0,5S (RMG) được niêm yết ở mức 27.490 đồng/kg tại vùng 1 và 28.030 đồng/kg tại vùng 2.

Theo quy định của Petrolimex, vùng 1 gồm các địa bàn gần cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu; vùng 2 áp dụng tại những địa bàn xa các đầu mối này. Giá bán thực tế tại vùng 2 do đơn vị thành viên quyết định nhưng không được vượt mức giá vùng 2 do tập đoàn công bố.

Các mức giá trên được áp dụng trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex cùng các đại lý, tổng đại lý và thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống cho đến kỳ điều hành tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Giá bán lẻ xăng dầu được điều hành căn cứ vào diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá và các quy định hiện hành.

PV/VOV.VN
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