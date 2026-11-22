Giá dầu tăng trước kỳ nghỉ lễ

Cụ thể, theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 59 cent, tương đương 0,64%, lên 92,57 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 12 của Mỹ tăng 77 cent, tương đương 0,93%, lên 83,98 USD/thùng.

Dù tăng trong phiên cuối tuần, cả hai loại dầu chuẩn vẫn hướng tới tuần giảm giá thứ ba liên tiếp. Giá dầu Brent dự kiến giảm gần 4% trong tuần, trong khi hợp đồng WTI tháng 12 có thể mất 5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung dư thừa gia tăng, khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã trở lại gần mức trước chiến tranh.

Giá dầu tăng trước kỳ nghỉ lễ (Ảnh minh họa: KT)

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định, những lo ngại về khả năng xung đột với Iran leo thang là yếu tố chính thúc đẩy hoạt động mua dầu. Theo ông, thông tin trên thị trường cho thấy vị thế quân sự của Mỹ rất vững chắc và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ lễ cũng góp phần hỗ trợ giá, nhưng mức độ tác động không lớn bằng những lo ngại liên quan đến Iran.

Trong khi đó, ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas cho biết, dòng chảy xuất khẩu từ Trung Đông trong tuần qua tiếp tục duy trì tương đối mạnh. Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện nhận định rằng việc các bên vẫn tiếp tục thảo luận có thể cho thấy một thỏa thuận nào đó đang được hình thành.

Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Giá dầu bật tăng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn VOV.VN - Giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần trước lo ngại về nguy cơ tái diễn xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới, thời điểm nhiều nhà đầu tư dự kiến rời thị trường trong phần lớn thời gian.

Một số nhà phân tích dự báo, diễn biến suy yếu của thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục gây sức ép lên giá dầu. Trong phiên 20/11, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm, hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định, dù rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu, những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn đang tạo áp lực lên giá dầu. Trong đó, tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường nói chung và những lo ngại liên quan đến sự đảo chiều của giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) là những yếu tố đáng chú ý.

Giá xăng dầu trong nước giảm

Giá xăng dầu hôm nay (19/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.