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Giá xăng dầu hôm nay 22/6: Giá dầu Brent tăng khi Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

Thứ Hai, 08:48, 22/06/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay 22/6 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 54 cent, tương đương 0,67%, lên mức 81,11 USD/thùng.

Sáng 22/6 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng vào thứ Hai sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chậm lại; đồng thời, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong cuộc gặp đầu tiên theo thỏa thuận hòa bình tạm thời gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 54 cent, tương đương 0,67%, lên 81,11 USD/thùng vào lúc 00:30 GMT, sau khi chạm mức cao nhất là 82,30 USD khi mở cửa phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ở mức 78,62 USD/thùng, tăng 2,02 USD, tương đương 2,64%, trước khi hợp đồng hết hạn vào cuối ngày thứ Hai. Hợp đồng tháng 8, vốn hoạt động mạnh hơn, tăng 1,43 USD lên 77,28 USD/thùng. Thị trường Mỹ không có giao dịch nào vào thứ Sáu do ngày lễ.

Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh vào Chủ nhật sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa, vì lý do Israel và Mỹ vi phạm thỏa thuận hòa bình tạm thời.

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Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman, ngày 18/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, dầu thô WTI ngày 21/6 được giao dịch ở mức 76,54 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 80,57 USD/thùng.

Reuters trích lời của ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group cho rằng, nguồn cung dầu sẽ tiếp tục cải thiện trong những ngày tới khi lượng tàu đang chờ được giải tỏa nhanh hơn dự kiến, đặc biệt nếu Mỹ và Iran duy trì hợp tác hiệu quả.

Hiện khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quá trình phục hồi hoàn toàn hoạt động vận tải và sản lượng khai thác có thể cần thêm vài tháng.

Ngân hàng Citi dự báo, với kịch bản có xác suất 60%, thị trường dầu sẽ dần chuyển sang trạng thái dư cung, kéo giá dầu giảm về khoảng 60-65 USD/thùng vào quý I/2027. Trong khi đó, Commerzbank đã hạ dự báo giá dầu Brent cuối năm xuống còn 80 USD/thùng, thay vì 85 USD/thùng như trước, nhưng vẫn cho rằng giá sẽ duy trì ở mức cao hơn giai đoạn trước xung đột trong phần lớn năm tới.

PV/VOV.VN
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