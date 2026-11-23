Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm tiếp khi các dự báo cho thấy nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong quý IV, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo nhu cầu.

Giá dầu Brent có thể giảm về 78 USD/thùng trong tháng 12 tới

Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm tiếp 0,28 USD/thùng, tương đương giảm 0,30%, xuống còn 92,29 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 0,14 USD/thùng, tương đương 0,17%, xuống còn 83,27 USD/thùng.

Goldman Sachs dự kiến ​​giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 88 USD/thùng vào năm tới và giảm xuống còn 78 USD/thùng vào tháng 12/2027 do tình trạng dư cung trở lại gây áp lực lên thị trường, nhưng trong ngắn hạn, họ nhận thấy rủi ro tăng giá do các vụ tấn công tàu thuyền ở Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền. Dự báo nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong quý IV, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo nhu cầu. Trước đó, cơ quan này đã dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trong quý IV.

IEA cũng cung cấp thêm chi tiết về khối lượng còn lại từ đợt giải phóng dự trữ dầu kỷ lục mà các thành viên cam kết hồi tháng 3 năm ngoái, cho biết 71 triệu thùng dầu sẽ được cung cấp vào cuối tháng 2, bao gồm 15 triệu thùng dầu diesel để giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường. Theo dữ liệu của IEA, khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào năm 2025.

Cụ thể, theo Reuters, chiều 22/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 59 cent (tương đương 0,64%). Giá dầu thô WTI kỳ hạn giao tháng 12 ở mức 83,98 USD/thùng, tăng 77 cent (tương đương 0,93%).

Khả năng sẽ có một đợt phục hồi

Reuters phân tích, giá dầu Brent đang trên đà giảm gần 4% trong qua, trong khi hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 cũng hướng tới mức giảm 5% hàng tuần, do kỳ vọng về tình trạng dư cung gia tăng khi lưu lượng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã quay trở lại mức gần như trước thời điểm xảy ra xung đột.

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John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho biết: "Trên thị trường đang lan truyền thông tin rằng quân đội Mỹ đang ở vị thế vững chắc và trong trạng thái sẵn sàng hành động ngay lập tức. Hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ lễ cũng là một yếu tố, nhưng không đáng kể bằng những lo ngại liên quan đến Iran".

Aldo Spanjer, chiến lược gia về hàng hóa tại BNP Paribas, nhận định: "Tuần này, chúng ta vẫn chứng kiến ​​lưu lượng xuất khẩu tương đối mạnh từ khu vực Trung Đông. Ngoài ra, cũng có một quan điểm cho rằng chừng nào các bên còn duy trì đối thoại thì có lẽ một thỏa thuận vẫn đang được hình thành”.

"Mức giá hiện tại là hợp lý nếu bạn tin rằng rủi ro địa chính trị này sẽ không quay trở lại. Tôi không thuộc nhóm người cho rằng vấn đề này đã kết thúc... Tôi thiên về khả năng sẽ có một đợt phục hồi," Aldo Spanjer nhận định.