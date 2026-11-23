Cụ thể, theo Reuters, chiều 22/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 59 cent (tương đương 0,64%). Giá dầu thô WTI kỳ hạn giao tháng 12 ở mức 83,98 USD/thùng, tăng 77 cent (tương đương 0,93%).

Khả năng sẽ có một đợt phục hồi

Reuters phân tích, giá dầu Brent đang trên đà giảm gần 4% trong qua, trong khi hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 cũng hướng tới mức giảm 5% hàng tuần, do kỳ vọng về tình trạng dư cung gia tăng khi lưu lượng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã quay trở lại mức gần như trước thời điểm xảy ra xung đột.

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John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho biết: "Trên thị trường đang lan truyền thông tin rằng quân đội Mỹ đang ở vị thế vững chắc và trong trạng thái sẵn sàng hành động ngay lập tức. Hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ lễ cũng là một yếu tố, nhưng không đáng kể bằng những lo ngại liên quan đến Iran".

Aldo Spanjer, chiến lược gia về hàng hóa tại BNP Paribas, nhận định: "Tuần này, chúng ta vẫn chứng kiến ​​lưu lượng xuất khẩu tương đối mạnh từ khu vực Trung Đông. Ngoài ra, cũng có một quan điểm cho rằng chừng nào các bên còn duy trì đối thoại thì có lẽ một thỏa thuận vẫn đang được hình thành”.

"Mức giá hiện tại là hợp lý nếu bạn tin rằng rủi ro địa chính trị này sẽ không quay trở lại. Tôi không thuộc nhóm người cho rằng vấn đề này đã kết thúc... Tôi thiên về khả năng sẽ có một đợt phục hồi," Aldo Spanjer nhận định.