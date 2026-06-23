Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Căng thẳng Mỹ - Iran dịu bớt, giá dầu lấy lại đà tăng

Cụ thể, theo Reuters, tính đến 00h26 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 24 cent, tương đương 0,38%, lên 78,15 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 33 cent, tương đương 0,46%, lên 74,19 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã giảm hơn 3% trong phiên 22/6 sau khi Mỹ quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran thêm 60 ngày, bất chấp những tín hiệu tích cực ban đầu từ các cuộc đàm phán hòa bình. Thị trường cũng ghi nhận sự hạ nhiệt của xung đột tại Lebanon theo một thỏa thuận rộng hơn giữa các bên liên quan.

Những diễn biến trên xuất hiện sau một cuối tuần đầy căng thẳng, khi thỏa thuận mới đạt được chỉ một tuần trước đó đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo khả năng tái khởi động chiến tranh nếu Iran cản trở hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade nhận định: "Hiện vẫn còn một thái độ hoài nghi nhất định trên thị trường, bắt nguồn từ sự ngờ vực sâu sắc giữa Washington và Tehran, cho thấy việc giá dầu quay trở lại mức trước chiến tranh có thể sẽ bị trì hoãn chứ không diễn ra ngay lập tức".

Cùng ngày, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran sẽ chấp nhận các cuộc thanh tra vũ khí nhằm bảo đảm "sự trung thực về hạt nhân". Phát biểu với báo giới sau đó, ông nhấn mạnh: "Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì cần phải làm".

Theo ông Waterer, thị trường đã phản ánh phần nào sự lạc quan về triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiện vẫn duy trì tâm lý thận trọng và cần thêm bằng chứng cho thấy thỏa thuận sẽ được duy trì cũng như hoạt động vận tải qua khu vực này trở lại bình thường.

Giá dầu Brent quay đầu giảm sau cuộc thỏa thuận giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ

Theo Reuters, cuối ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá dầu toàn cầu giảm sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ, trong đó Tehran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận miễn trừ cho xuất khẩu dầu và hóa dầu, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Giá dầu Brent giảm 61 cent xuống còn 79,96 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giảm 61 cent xuống còn 79,96 USD/thùng vào lúc 8:15 GMT. Trước đó, giá dầu đã tăng lên 82,30 USD khi bắt đầu giao dịch do những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tái khởi động cuộc xung đột với Iran, cũng như thông báo từ Tehran về việc họ đã đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ở mức 77,20 USD/thùng, tăng 60 cent, trước khi hợp đồng hết hạn vào cuối ngày thứ Hai. Hợp đồng tháng 8 giao dịch sôi động hơn đã tăng 19 cent lên 76,04 USD/thùng.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ hôm thứ Hai (22/6), theo thông báo từ các nhà trung gian hòa giải. Các cuộc thảo luận bắt đầu từ Chủ nhật theo các điều khoản của bản ghi nhớ đạt được tuần trước nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh từ tháng 4/2026 thêm ít nhất 60 ngày nữa.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm từ chiều 18/6

Giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 18/6. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.290 đồng/lít, giá bán là 21.670 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 20.750 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 1.210 đồng lít, giá bán mới là 20.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 18/6 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 3.200 đồng/lít, giá bán là 22.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.920 đồng/lít, giá bán mới là 16.680 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 18/6, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 11/5.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.