Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 24/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu đã tăng hơn 3 USD vào thứ Sáu (23/10), đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn hơn nữa nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, nơi chính quyền UAE cũng báo cáo về một vụ tràn dầu.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 116,72 USD/thùng, tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%, mức cao nhất kể từ ngày 29/4. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đóng cửa ở mức 103,27 USD/thùng, tăng 3,80 USD, tương đương 3,8%.

Giá dầu Brent kết thúc tuần tăng 6% và giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá dầu Brent kết thúc tuần tăng 6% và giá dầu WTI tăng 2,3%. Ảnh Reuters.

"Lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung đã thúc đẩy sự tiến công sau khi phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, bao gồm cả vào cơ sở hạ tầng năng lượng" - Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng về đa tài sản của LPL Financial, cho biết.

Vào thứ Năm (22/10), theo Reuters, lực lượng này đã ra lệnh sơ tán trụ sở chính tại Dhahran trên vịnh gần Bahrain. Giao tranh leo thang giữa Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi đóng tại Yemen.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, đã phát hiện một vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Umm Al Quwain của UAE. Bộ này không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu và các nhà chức trách chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Trước đó, các nguồn tin vận tải biển cho biết, vào ngày 9/10 siêu tàu chở dầu Gem số 2 đã bị trúng một vật thể lạ không xác định cách Al Jazeera ở UAE 24 km về phía tây.

Theo ông Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates: "Thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tục của Iran nhằm vào các tàu chở dầu mà chúng ta đã thấy gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước chiều ngày 23/10 ổn định sau khi được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10.

Cụ thể trong kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).