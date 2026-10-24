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Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Giá dầu thế giới tăng dựng đứng vì nỗi lo Trung Đông

Thứ Bảy, 05:10, 24/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 24/10, giá dầu thô Brent chạm mức cao nhất trong hơn 5 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Giá dầu Brent lên cao nhất 5 tháng

Chiều 23/10 (theo giờ Việt Nam), theo Reuters: Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 79 cent, tương đương 0,7%, lên 113,96 USD/thùng, sau khi trước đó đã đạt mức 114,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 5. Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,10 USD, tương đương 1,1%, lên 100,57 USD/thùng.

Giá dầu Brent đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp, với mức tăng gần 4%, trong khi giá dầu WTI dự kiến ​​sẽ giảm 0,8% trong tuần này.

"Thị trường vẫn lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung trở lại", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, đồng thời nói thêm rằng dòng chảy dầu không ổn định và giá cước vận chuyển tăng cao đã khiến thị trường thiếu hụt nguồn cung.

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Chiều 23/10, giá dầu Brent vọt lên đỉnh 5 tháng, thị trường nín thở trước căng thẳng Trung Đông. Ảnh Reuters.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Houthi và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã diễn ra dữ dội kể từ khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tiến về phía Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn giao thông hàng hải ở cửa Biển Đỏ.

"Các yếu tố quan trọng cần theo dõi hiện nay là mức độ gián đoạn thực tế và thời gian cần thiết để khôi phục hoạt động, vì những yếu tố này cuối cùng sẽ quyết định thị trường sẵn sàng trả bao nhiêu phí bảo hiểm rủi ro nguồn cung", nhà phân tích Linh Trần của XS.com cho biết.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước chiều ngày 23/10 ổn định sau khi được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10.

Cụ thể trong kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

 

 

 

Lê Thanh/VOV.VN
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