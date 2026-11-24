Giá xăng dầu hôm nay (24/11), giá dầu thế giới giảm nhẹ khi các nhà đầu tư tập trung sự quan tâm vào “dòng chảy dầu” dồi dào từ Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục vào tàu vận chuyển và nhà máy lọc dầu ở Trung Đông vẫn hiện hữu.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 60 cent/thùng, tương đương 0,65%, xuống còn 91,97 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 49 cent/thùng, tương đương 0,59%, xuống còn 82,92 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 4%, giá dầu WTI giảm 5%

Cuộc chiến chưa được giải quyết dứt điểm giữa Mỹ và Israel với Iran dường như đang tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Hôm Chủ nhật (22/11), phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố, đã tấn công 1 nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia, trong khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh báo cáo, nhiều vụ tấn công vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và gần eo biển Hormuz diễn ra vào cuối tuần.

"Giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp chủ yếu đến từ phía nguồn cung. Nhưng chưa thể kết luận nguồn cung dầu sẽ được duy trì liên tục và với số lượng lớn. Các cuộc tấn công của Iran vào các tàu đi qua eo biển Hormuz đang gây ra thiệt hại đáng kể", nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết.

Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp do nguồn cung được cải thiện - Ảnh minh họa: Reuters

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đàm phán hôm 22/11 tại hội nghị khí hậu toàn cầu COP31 đã đổ vỡ lần đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi các quốc gia không đạt được thỏa thuận về việc đưa tuyên bố về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn bản cuối cùng. Saudy Arabiavà các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác cho rằng, nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai gần, họ đã vận động để loại bỏ bất kỳ đề cập nào về nhiên liệu hóa thạch khỏi văn bản. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các bộ trưởng OPEC+ sẽ tổ chức một loạt cuộc họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng năm 2027. Nhóm này bao gồm OPEC và các nhà sản xuất dầu khác như Nga.

Giá xăng dầu trong nước qua 5 kỳ giảm giá liên tiếp

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 19/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu trong nước áp dụng từ chiều 19/11

Kỳ điều hành 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11 và kỳ điều hành ngày 19/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).