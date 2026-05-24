  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá xăng dầu hôm nay 24/5: Giá dầu neo cao vì lo ngại đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Chủ Nhật, 05:00, 24/05/2026
VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục giữ ở mức cao do lo ngại Mỹ và Iran khó đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz.

Lo ngại eo biển Hormuz gián đoạn, giá dầu duy trì ở mức cao

Cụ thể, theo Rerters, giá dầu Brent giao kỳ hạn đạt 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 96,60 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,26%. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đều có thời điểm tăng hơn 3%.

Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm 5,48% còn dầu WTI mất 8,37%, trong bối cảnh thị trường liên tục biến động theo kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

“Thông tin thay đổi quá nhanh, rất khó theo kịp”, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định. Theo ông, thị trường hiện xoay quanh thông tin Iran có thể cung cấp uranium để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các tín hiệu liên tục thay đổi khiến giới đầu tư khó xác định xu hướng rõ ràng.

Theo Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, tồn kho dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ đáng báo động do lưu lượng dầu qua Hormuz suy giảm mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng, kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn cùng những cảnh báo bi quan mỗi khi giá Brent tiến sát mốc 110 USD/thùng sẽ hạn chế đà tăng mạnh hơn của giá dầu.

Giá dầu Brent tiếp tục tăng trước nhiều lo ngại

Cụ thể, cuối ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Mỹ và Iran sẽ không thể đạt được thỏa thuận cho phép hoạt động vận tải biển trở lại bình thường ở eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc ở mức 96,60 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,26%. Cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 3% vào đầu phiên giao dịch.

Ảnh minh họa: Reuters

Tính theo tuần, giá dầu Brent giảm 5,48% và giá dầu WTI giảm 8,37%, biến động mạnh do kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ thay đổi.

BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình kỳ hạn năm 2026 lên 90 USD từ mức 81,50 USD để phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung…

Trước xung đột, khoảng 20% ​​nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, và việc này đã giảm14 triệu thùng dầu mỗi ngày - tương đương 14% nguồn cung toàn cầu - trên thị trường, bao gồm cả xuất khẩu từ Saudi Arabia, Iraq, UAE và Kuwait.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,96 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi các nhà đầu tư nghi ngờ về triển vọng đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran.

Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 21/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14/5.

Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng

VOV.N - Giá dầu hôm nay, giá dầu ngày 21/5, giá dầu phục hồi sau hai ngày giảm giá do lo ngại về sự cạn kiệt nguồn dự trữ toàn cầu.

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

