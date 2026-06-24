Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Dầu thế giới lao dốc trước tín hiệu hạ nhiệt tại Hormuz

Theo Reuters, sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 37 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 76,71 USD/thùng, và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 36 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 72,85 USD/thùng. Cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm gần 1% vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng Ba.

Trong tuần này, giá dầu thế giới giảm do thị trường đánh giá việc Washington gia hạn thêm 60 ngày cho Tehran trong tiến trình đàm phán hòa bình có thể giúp Iran duy trì hoạt động bán dầu. Diễn biến xung đột tại Lebanon lắng dịu cũng làm giảm áp lực lên thị trường năng lượng.

"Giá dầu thô giảm do kỳ vọng về việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như sự phục hồi trong vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz", ông Tomomichi Akuta, nhà kinh tế cấp cao tại Mitsubishi UFJ Research and Consulting, cho biết.

Ông nói thêm: "Những tiến triển tiếp theo trong đàm phán hạt nhân có thể đẩy giá trở lại mức trước chiến tranh."

Hôm thứ Ba, Oman và Iran đã nhất trí tiếp tục caác cuộc thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải trong tương lai tại eo biển Manche. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm thu phí quá cảnh đều vi phạm luật quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/6 tuyên bố rằng Iran đã đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân "vô thời hạn", trong khi Tehran cho biết họ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào như vậy trong các cuộc đàm phán.

Giá dầu tiếp tục giảm

Theo Reuters, vào lúc 10h01 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 43 cent, tương đương khoảng 0,6%, xuống còn 77,47 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 32 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 73,54 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/6, giá dầu đã mất hơn 3% sau khi Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran thêm 60 ngày kể từ các cuộc đàm phán hòa bình ban đầu. Thị trường cũng phản ứng trước thông tin xung đột tại Lebanon tạm lắng theo một thỏa thuận rộng hơn.

Dầu thế giới lao dốc trước tín hiệu hạ nhiệt tại Hormuz (Ảnh: REUTERS)

Theo ông Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích thị trường tại SEB Research, dầu thô từ Venezuela, Nga và hiện nay là Iran đều đang sẵn có trên thị trường cho các bên có nhu cầu mua. Ông cho rằng, nhiều quốc gia sẽ tranh thủ tích trữ thêm dầu để bổ sung dự trữ chiến lược.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận định, việc nới lỏng các lệnh trừng phạt sẽ chưa tạo ra tác động đáng kể đến giá dầu trong ngắn hạn do bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran vẫn còn mới và tiềm ẩn nhiều rủi ro đổ vỡ.

Ở chiều cung, dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố hôm 22/6 cho thấy, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống còn 331,2 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 6/1983.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải cho thấy các tàu chở dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã quay trở lại lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 22/6, cho thấy hoạt động vận tải đang dần phục hồi. Điều này diễn ra bất chấp tuyên bố của Iran về việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này một lần nữa vào cuối tuần qua.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz trong hơn ba tháng do chiến sự đã khiến thị trường toàn cầu mất đi hàng triệu thùng dầu và khí đốt. Đây là tuyến vận tải quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG của thế giới.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm từ chiều 18/6

Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Căng thẳng Mỹ - Iran dịu bớt, giá dầu lấy lại đà tăng VOV.VN - Giá dầu thế giới phục hồi hôm nay 23/6 sau đợt giảm mạnh trước đó, khi thị trường đón nhận những tín hiệu lạc quan thận trọng từ các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ dấu hiệu rõ ràng hơn về khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 18/6. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.290 đồng/lít, giá bán là 21.670 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 20.750 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 1.210 đồng lít, giá bán mới là 20.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 18/6 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 3.200 đồng/lít, giá bán là 22.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.920 đồng/lít, giá bán mới là 16.680 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 18/6, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 11/5.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.