Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Xăng tăng giá từ 15h

Giá xăng dầu hôm nay (24/9) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (24/9) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Không trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9 và kỳ điều hành ngày 24/9 là 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).