Giá dầu Brent và giá dầu WTI cùng giảm

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức thấp nhất trong ba tháng do dấu hiệu nguồn cung dầu thô tăng và khả năng dư thừa trên thị trường, mặc dù rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 27 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 89,10 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/8 vào đầu phiên giao dịch. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 20 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 79,97 USD/thùng, sau khi trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp vào cuối ngày 24/11. (Ảnh minh họa: Reuters)

"Giá dầu Brent hầu như đã mất đi động lực tăng giá trong những ngày gần đây do điều kiện nguồn cung vẫn thuận lợi bất chấp việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, và thị trường đang cân nhắc khả năng dư cung trong tương lai trước những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông và sự gián đoạn vận chuyển" - ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng DBS cho biết.

Theo ông Suvro Sarkar: "Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ giá cả tăng trở lại vì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tiến triển gì và cả hai bên đều có thể hành động để thử thách quyết tâm phong tỏa eo biển của bên kia vào một thời điểm nào đó".

Giá xăng dầu trong nước qua 5 kỳ giảm giá liên tiếp

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 19/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h ngày 19/11.

Kỳ điều hành 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11 và kỳ điều hành ngày 19/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).