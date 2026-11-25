Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 43 cent

Theo Reuters, ngày 25/11, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 43 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 90,97 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 47 cent, tương đương 0,6%, xuống 81,58 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, nhận định: “Kể từ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo trong tháng này, những đánh giá về tình trạng dư cung dầu toàn cầu đã khiến giá dầu khó tăng mạnh”.

Tuy nhiên, ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, cùng những đợt tấn công đáp trả giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi, đang làm gia tăng bất ổn về khả năng duy trì xu hướng này.

Theo ông Ueno, thị trường cũng đang quan tâm đến việc phân bổ hạn ngạch sản xuất dầu trong năm tới. Các bộ trưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ tiến hành một loạt cuộc họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng năm 2027.

Ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong quý IV, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tại Libya, đường ống dẫn dầu Sharara đã hoạt động trở lại sau khi một nhóm được mô tả là hoạt động trái phép đóng van đường ống. Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya cho biết dầu đã bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya.

Trong khi đó, Iraq đang thúc đẩy OPEC+ nâng mức đánh giá về năng lực sản xuất dầu thô của nước này. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, động thái này làm gia tăng căng thẳng xung quanh quá trình rà soát, vốn sẽ là cơ sở xác định sản lượng khai thác của các thành viên trong năm tới.

Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo sẽ đạt mức nhập khẩu dầu Nga cao kỷ lục trong năm nay, qua đó bù đắp khoảng trống nguồn cung do cuộc chiến với Iran gây ra, theo dữ liệu vận tải dầu bằng tàu biển và các nguồn tin trong ngành.

Ở diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu container đã bị nhắm mục tiêu khi di chuyển trên tuyến đường mà lực lượng này gọi là “không được cấp phép” gần eo biển Hormuz, theo truyền thông nhà nước Iran.

Trước đó, hôm thứ Hai, ba tàu thuyền đã bị các vật thể bay không xác định tấn công khi di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo về các vụ việc này hôm thứ Ba.

Về dự trữ dầu, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng 126.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11, theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) được các nguồn tin thị trường dẫn lại hôm thứ Ba.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của Reuters với 8 nhà phân tích cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo tăng trung bình khoảng 1,5 triệu thùng.

Giá dầu Brent và giá dầu WTI cùng giảm

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức thấp nhất trong ba tháng do dấu hiệu nguồn cung dầu thô tăng và khả năng dư thừa trên thị trường, mặc dù rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 27 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 89,10 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/8 vào đầu phiên giao dịch. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 20 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 79,97 USD/thùng, sau khi trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp vào cuối ngày 24/11. (Ảnh minh họa: Reuters)

"Giá dầu Brent hầu như đã mất đi động lực tăng giá trong những ngày gần đây do điều kiện nguồn cung vẫn thuận lợi bất chấp việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, và thị trường đang cân nhắc khả năng dư cung trong tương lai trước những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông và sự gián đoạn vận chuyển" - ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng DBS cho biết.

Theo ông Suvro Sarkar: "Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ giá cả tăng trở lại vì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tiến triển gì và cả hai bên đều có thể hành động để thử thách quyết tâm phong tỏa eo biển của bên kia vào một thời điểm nào đó".

Giá xăng dầu trong nước qua 5 kỳ giảm giá liên tiếp

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 19/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h ngày 19/11.

Kỳ điều hành 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11 và kỳ điều hành ngày 19/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).