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Giá xăng dầu hôm nay 25/6: Giá dầu giảm khi các tàu chở dầu rời eo biển Hormuz

Thứ Năm, 09:18, 25/06/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu ngày 25/6, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần bình thường trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Reuters, giá dầu tiếp tục giảm vào phiên giao dịch 25/6 (theo giờ Việt Nam), tiến gần hơn đến mức trước chiến tranh khi các tàu chở dầu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz sau thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 40 cent, tương đương 0,54%, xuống còn 73,34 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 27 cent, tương đương 0,38%, xuống còn 70,07 USD/thùng.

Reuters trích lời của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại một diễn đàn 24/6 cho rằng, lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz gần như trở lại mức trước khi chiến tranh Iran bắt đầu, ít nhất 20 triệu thùng dầu đã rời khỏi eo biển trong 24 giờ qua.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), tổng lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1984 vào tuần trước, do nhu cầu lọc dầu mạnh mẽ và việc chính phủ giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Tuy nhiên, thị trường dường như không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu của EIA khi các nhà giao dịch tập trung vào eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,37 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 75,71 USD/thùng vào chiều 24/5 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,08 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 72,13 USD.

Giá dầu Brent chạm mức thấp nhất là 75,60 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran. Giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất là 72,03 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 3/3.

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"Mặc dù có những dấu hiệu khả quan ban đầu về sự gia tăng hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu, thị trường đang phản ánh kịch bản rộng hơn về việc dầu mỏ của Iran quay trở lại thị trường toàn cầu và tình hình tại eo biển Hormuz bình thường hóa", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

"Nếu lệnh trừng phạt được nới lỏng, sản lượng và xuất khẩu của Iran có thể tăng lên tương đối nhanh chóng nhờ lượng hàng hóa đáng kể được lưu trữ trên các tàu chở dầu", ông Waterer nói thêm.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm từ chiều 18/6

Giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 18/6. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.290 đồng/lít, giá bán là 21.670 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 20.750 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 1.210 đồng lít, giá bán mới là 20.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 18/6 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 3.200 đồng/lít, giá bán là 22.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.920  đồng/lít, giá bán mới là 16.680 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 18/6, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 11/5.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
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