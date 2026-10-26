Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Giá dầu rời khỏi mức cao nhất gần 6 tháng

Giá dầu thế giới đi xuống

Giá dầu hôm nay (sáng 26/10 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu thế giới giảm sau khi tăng mạnh lên gần mức cao nhất trong 6 tháng vào cuối tuần trước, mặc dù các cuộc tấn công liên tục vào Saudi Arabia vẫn khiến mối lo ngại về nguồn cung được chú ý.

Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ WTI giảm 1,60 USD, tương đương 1,55%, xuống còn 101,67 USD/thùng vào lúc 00:18 GMT. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,56 USD, tương đương 1,34%, xuống còn 115,16 USD.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong suốt cuối tuần khi phiến quân Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay và các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã khởi động lại hoạt động một phần tại sân bay chính sau khi bị hư hại trong một đợt tấn công trước đó của Houthi.

Cập nhật giá xăng dầu (chiều 25/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo phát hiện 1 vụ tràn dầu.

Giá dầu thế giới cao nhất 6 tuần

Hiện giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 116,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 29/4. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đóng cửa ở mức 103,27 USD/thùng. Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu Brent tăng 6% và giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới cùng tăng trong tuần giao dịch vừa qua - Ảnh minh họa: Reuters

Adam Turnquist, Chiến lược gia trưởng về đa tài sản của LPL Financial cho biết, lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung dầu đã thúc đẩy sự tiến công của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn, thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, bao gồm cả vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, đã phê duyệt việc xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, đã phát hiện 1 vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Umm Al Quwain của UAE. Bộ này không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu và các nhà chức trách chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Theo ông Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tục của Iran nhằm vào các tàu chở dầu gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil nhận định, những thông tin cho rằng, lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra, nhưng không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Giá xăng trong nước cao nhất 26.390 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ chiều 22/10

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).