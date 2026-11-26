Giá dầu hôm nay, sáng 26/11 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 24/11.

Ngày 25/11, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và khu tài chính ở thủ đô Riyadh. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, nằm trong tổ hợp công nghiệp đồng thời đóng vai trò là một trong những cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM cho biết, tuyên bố của Houthi là nguyên nhân kích hoạt đà tăng giá dầu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, trong bối cảnh phần bù rủi ro địa chính trị gia tăng. Theo ông, các nhà giao dịch nhiều khả năng cũng đang đóng các vị thế bán trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Trong khi đó, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group nhận định, giới đầu tư đang lo ngại về những căng thẳng địa chính trị có thể tiếp diễn trong thời gian cuối tuần.

Triển vọng dư cung tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá dầu thế giới

Theo Reuters, dầu Brent giao dịch ở mức 90,96 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ ở mức 81,43 USD/thùng. Trong phiên trước, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 2%, sau khi giá biến động mạnh trước những lo ngại về rủi ro vận chuyển qua eo biển Hormuz và triển vọng dư cung trên thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu vận tải biển, Trung Quốc và Ấn Độ đang trên đà ghi nhận lượng dầu nhập khẩu từ Nga cao kỷ lục trong năm nay, góp phần bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Triển vọng dư cung tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá dầu thế giới. Theo Deutsche Bank, lượng dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng trên toàn cầu tăng thêm 52 triệu thùng trong tháng 10, tương ứng mức dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này nhận định ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chuyển sang trạng thái dư cung, dù một số yếu tố có thể làm chậm quá trình này.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chuyển sang trạng thái dư cung

Áp lực nguồn cung còn đến từ lượng dầu thô tồn kho tăng. Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô Mỹ tăng 126.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Trong khi đó, khảo sát của Reuters với 8 nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô Mỹ tăng trung bình khoảng 1,5 triệu thùng.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp OPEC+ ngày 29/11, nơi các bộ trưởng sẽ thảo luận chính sách sản lượng dầu năm 2027. Những bất ổn liên quan đến chính sách sản lượng của UAE, kế hoạch nâng công suất khai thác của Iraq và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính tiếp tục tác động đến giá dầu.

Ở chiều ngược lại, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ giá. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và khu tài chính Riyadh. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, cùng những diễn biến đối đầu giữa Saudi Arabia và Houthi, làm dấy lên lo ngại về an ninh vận tải và khả năng gián đoạn xuất khẩu dầu.

Trong khi đó, đường ống dẫn dầu Sharara của Libya đã hoạt động trở lại sau khi bị đóng van, dầu bắt đầu được đưa vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Diễn biến này góp phần củng cố triển vọng nguồn cung, nhưng những rủi ro địa chính trị vẫn khiến thị trường dầu mỏ khó đoán định.

Giá xăng trong nước theo kỳ điều hành ngày 19/11

Sau 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp, giá xăng E5RON92 xuống còn 18.570 đồng/lít. Tại kỳ điều hành ngày 19/11, các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm giá, trong đó dầu mazut giảm mạnh nhất, 1.070 đồng/kg.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 820 đồng/lít, xuống còn 18.570 đồng/lít. Xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, còn 21.100 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 480 đồng/lít, còn 26.340 đồng/lít; dầu hỏa giảm 550 đồng/lít, xuống 28.850 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.070 đồng/kg, còn 18.670 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Liên Bộ không chi Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong giai đoạn từ ngày 12/11 đến 19/11 đều giảm so với kỳ điều hành trước. Trong đó, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 3,07%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III giảm 2,65%; dầu diesel 0,05S giảm 2,33% và dầu mazut 180CST 3,5S giảm 5,81%.