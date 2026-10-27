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Giá xăng dầu hôm nay 27/10: Giá dầu quay đầu giảm sau khi lập đỉnh gần 6 tháng

Thứ Ba, 05:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi chạm mức cao nhất gần 6 tháng, trong bối cảnh kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, dù nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn hiện hữu.

Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 26/10 sau khi tăng mạnh vào tuần trước, lên mức cao nhất gần 6 tháng. Kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt đã gây sức ép lên giá dầu, song các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Saudi Arabia vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Cụ thể, theo Reuters. lúc 07:44 GMT, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,76 USD/thùng, tương đương 1,7%, xuống còn 101,51 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,49 USD/thùng, tương đương 1,28%, xuống còn 115,23 USD/thùng.

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Giá dầu quay đầu giảm sau khi lập đỉnh gần 6 tháng (Ảnh minh họa: KT)

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, giá dầu tăng gần 3 USD/thùng sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi dầu WTI tăng 2,3%.

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang góp phần xoa dịu tâm lý thị trường. Ngày 25/10, các nhà trung gian hòa giải của Qatar đã đến Tehran trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với Mỹ nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực, theo một quan chức nắm rõ tình hình.

Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, những nước thuộc Hiệp ước Mecca, dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Iran tại Tehran vào thứ Hai. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa các bên kể từ khi những cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào Saudi Arabia trở thành một điểm nóng trong cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Bà Vandana Hari, nhà sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights nhận định, những lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự tái diễn tại Trung Đông, yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần trước, đã dịu bớt trong phiên sáng 26/10. Tuy nhiên, bà cảnh báo sự lắng dịu này có thể chỉ mang tính tạm thời.

Giá xăng trong nước cao nhất 26.390 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

PV/VOV.VN
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