Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 96,57 USD/thùng, tăng 1,96 USD, tương đương 1,2%. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,16 USD, tương đương 1,39%, lên 84,84 USD/thùng , trước đó thị trường dầu thô WTI không giao dịch trong ngày 26/11 do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Áp lực tăng giá xuất hiện sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia hôm 25/11. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất nước này, nằm trong khu phức hợp công nghiệp đồng thời giữ vai trò là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Cùng với đó, Iran cho biết thủy lôi đã tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Những diễn biến này làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng từ Trung Đông.

Giới đầu tư đang theo dõi sát các diễn biến địa chính trị trong khu vực, bởi bất kỳ sự gián đoạn nào tại những cơ sở năng lượng hoặc tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu đều có thể tác động đến nguồn cung và giá dầu thế giới.

Giá dầu quay đầu giảm

Cụ thể, theo Reuters, vào lúc 09:39 GMT ngày 26/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 82 cent, tương đương 0,87%, xuống còn 93,79 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 35 cent, tương đương 0,42%, xuống còn 83,33 USD/thùng.

Do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, dầu WTI sẽ không có giao dịch thanh toán trong ngày thứ Năm.

Giá dầu quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Tamas Varga, nhà phân tích của PVM Oil Associates, tình trạng dư cung được dự báo trong những tháng và quý tới, cùng với lạm phát dai dẳng có thể buộc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, qua đó củng cố đồng USD. Những yếu tố này sẽ tạo lực cản đối với đà tăng đáng kể của giá dầu.

Ông Varga nhận định, biên độ giao dịch mới của dầu Brent có thể nằm trong khoảng 88-97 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu Brent tăng 3,5%, trong khi dầu WTI tăng 2%, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Arab Saudi và khu tài chính Riyadh.

Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Arab Saudi, nằm trong khu phức hợp đồng thời đóng vai trò là cảng xuất khẩu dầu thô chủ chốt của quốc gia này. Theo các nhà phân tích, những cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Houthi làm gia tăng rủi ro địa chính trị đối với thị trường dầu mỏ.

Hiện Chính phủ Arab Saudi và tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h chiều nay 26/11 VOV.VN - Giá xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h ngày 26/11, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 19/11. Đây là kỳ thứ 6 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.

Giá xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 26/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 50 đồng/lít, giá bán mới là 21.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán là 19.050 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 180 đồng lít, giá bán mới là 18.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 26/11 cũng giảm 1.380 đồng/lít, giá bán mới là 24.960 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.560 đồng/lít, giá bán là 24.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.100 đồng/kg giá bán niêm yết 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.400 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).