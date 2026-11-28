Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng

Trong phiên giao dịch chiều ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 73 cent, tương đương 0,8%, lên 97,30 USD/thùng , sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 9/11 trong đầu phiên.

Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ đạt 85,85 USD/thùng, tăng 2,17 USD, tương đương 2,6% so với phiên giao dịch trước đó.

Theo các nhà phân tích của ANZ, giá dầu Brent vẫn có khả năng vượt mốc 100 USD/thùng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng này, thị trường cần thêm những yếu tố cho thấy nguồn cung dầu có thể đưa ra thị trường đang bị hạn chế.

Những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ tình hình an ninh ngày càng căng thẳng tại Trung Đông. Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.

Theo chuyên gia phân tích Bjarne Schieldrop của SEB, diễn biến giá dầu tại khu vực Vịnh Oman hiện vẫn phản ánh nguồn cung dầu thô tương đối dồi dào. Tuy nhiên, việc cho rằng tình trạng này sẽ duy trì ổn định có thể là một nhận định thiếu thận trọng, trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Giá dầu thế giới chiều 27/11 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Ở một diễn biến khác, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), trong đó có Saudi Arabia và Nga, đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc duy trì mục tiêu sản lượng dầu ít nhất đến hết quý I/2027. Thông tin được ba nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung dầu thế giới vẫn chịu tác động đồng thời từ chính sách sản lượng của OPEC+ và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố có thể hỗ trợ giá dầu, dù triển vọng nguồn cung thực tế vẫn cần được theo dõi thêm.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước ổn định, sau lần điều chỉnh giá chiều ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 50 đồng/lít, giá bán mới là 21.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán là 19.050 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 180 đồng lít, giá bán mới là 18.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 26/11 cũng giảm 1.380 đồng/lít, giá bán mới là 24.960 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.560 đồng/lít, giá bán là 24.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.100 đồng/kg giá bán niêm yết 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.400 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).