Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 15h



Giá xăng dầu hôm nay (29/10) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h. Giá xăng E10RON95-V tăng 820 đồng/lít, giá bán mới là 26.530 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 820 đồng/lít, giá bán là 25.730 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 960 đồng lít, giá bán mới là 26.020 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/10 tăng 990 đồng/lít, giá bán mới là 30.240 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 660 đồng/lít, giá bán là 30.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.520 đồng/kg, giá bán mới là 23.590 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (29/10) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các mặt hàng xăng, dầu; đồng thời cũng không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10 và kỳ điều hành ngày 29/10 là 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Từ kỳ điều hành ngày 15/10 đến nay, nhiều doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng. Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân đầu mối gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.