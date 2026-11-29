Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD một thùng. Giá dầu đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 11 vào đầu phiên giao dịch, nhưng vẫn chưa chạm mốc 100 USD.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 83,08 USD/thùng, giảm 60 cent, tương đương 0,7%, so với giá đóng cửa ngày thứ Tư. Không có phiên giao dịch WTI vào thứ Năm do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Giá dầu Brent tăng khoảng 3% trong tuần, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Theo Reuters, OPEC+, bao gồm Saudi Arabia và Nga, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng quý 1 năm 2027 khi nhóm này họp vào hôm nay (chủ nhật).

Giá dầu Brent giảm

Cuối ngày 28/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tiếp tục giảm.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD/thùng. Giá dầu đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/11 vào đầu phiên giao dịch, nhưng vẫn chưa chạm mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 83,08 USD/thùng, giảm 60 cent, tương đương 0,7%, so với giá đóng cửa ngày thứ Tư (25/11). Không có phiên giao dịch WTI vào thứ Năm (26/11) do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm nhưng ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong tháng 11/2026 do lo ngại về nguồn cung. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent tăng khoảng 3% trong tuần, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

"Các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và tàu chở dầu ở Trung Đông đã khiến vấn đề gián đoạn nguồn cung trở thành tâm điểm chú ý trở lại" - Mark Schaefer, Giám đốc tại công ty môi giới Liquidity Energy cho biết.

Giá đã giảm trong những tuần gần đây khi các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không leo thang hành động quân sự chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz quan trọng, làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước ổn định, sau lần điều chỉnh giá chiều ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 50 đồng/lít, giá bán mới là 21.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán là 19.050 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 180 đồng lít, giá bán mới là 18.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 26/11 cũng giảm 1.380 đồng/lít, giá bán mới là 24.960 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.560 đồng/lít, giá bán là 24.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.100 đồng/kg giá bán niêm yết 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.400 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).