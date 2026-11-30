OPEC+ dự kiến ​​giữ nguyên sản lượng dầu

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD một thùng. Giá dầu đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/11 vào đầu phiên giao dịch, nhưng vẫn chưa chạm mốc 100 USD.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 83,08 USD/thùng, giảm 60 cent, tương đương 0,7%, so với giá đóng cửa ngày thứ Tư. Không có phiên giao dịch WTI vào thứ Năm do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Giá dầu Brent tăng khoảng 3% trong tuần, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Theo Reuters, OPEC+ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong ba tháng đầu năm 2027 tại cuộc họp hôm Chủ nhật, theo những người am hiểu về cuộc thảo luận cho biết, trong bối cảnh chiến tranh Iran làm gián đoạn xuất khẩu của vùng Vịnh và các thành viên tranh cãi về sản lượng mà họ có thể sản xuất.

Cuộc chiến tranh và những bất đồng về năng lực sản xuất đe dọa một năm khó khăn nữa đối với OPEC+, khi nhà sản xuất đối thủ là Hoa Kỳ tiếp tục giành thị phần và khai thác sự chia rẽ trong nhóm.

Trước đó, nhóm đã lên kế hoạch đặt ra các mục tiêu sản lượng mới cho năm 2027 và đã ủy nhiệm thực hiện cuộc đánh giá đầu tiên về năng lực sản xuất của các thành viên để giúp thiết lập các mục tiêu tại cuộc họp hôm Chủ nhật.

Xăng dầu trong nước có giá 21.050 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước ổn định, sau lần điều chỉnh giá chiều ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 50 đồng/lít, giá bán mới là 21.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán là 19.050 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 180 đồng lít, giá bán mới là 18.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 26/11 cũng giảm 1.380 đồng/lít, giá bán mới là 24.960 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.560 đồng/lít, giá bán là 24.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.100 đồng/kg giá bán niêm yết 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.400 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).