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Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Dự báo giá dầu Brent tăng

Thứ Bảy, 05:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu chuẩn bị tăng khi vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz làm nổi bật rủi ro về nguồn cung.

Giá dầu  hôm nay, dầu Brent kỳ hạn tháng 12, hết hạn vào thứ sáu, tăng 2,27 USD, tương đương 1,98%, lên 117,15 USD một thùng vào lúc 08:45 GMT. Hợp đồng tháng 1, vốn hoạt động mạnh hơn, tăng 2,19 đô la lên 112,99 USD.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 1,79 USD, tương đương 1,75%, lên 103,79 USD.

Trong tháng này, giá dầu Brent dự kiến ​​sẽ tăng 13%, trong khi giá dầu WTI đang hướng tới mức tăng 15%.

“Thị trường dầu mỏ đang ngày càng trở nên lo ngại khi chúng ta tiến gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết. Ông Ole Hansen nói thêm, một số nhà đầu tư và nhà phân tích đang dự đoán Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử.

gia xang dau hom nay 31 10 du bao gia dau brent tang hinh anh 1

Các nhà phân tích đã nâng dự báo giá dầu năm 2026, đẩy dự báo giá dầu Brent lên trên 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5 do sự gián đoạn dòng chảy năng lượng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, làm giảm kỳ vọng về sự ổn định khu vực và hỗ trợ giá cả.

Một cuộc khảo sát 32 nhà kinh tế và nhà phân tích được thực hiện đến tháng 10 dự báo rằng giá dầu Brent trung bình sẽ đạt 92,88 USD/ thùng vào năm 2026 và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đạt 86,60 USD/thùng. Con số này cao hơn so với ước tính của tháng trước là 89,05 USD và 83,90 USD cho dầu Brent và WTI tương ứng.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10 và kỳ điều hành ngày 29/10 là 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Từ kỳ điều hành ngày 15/10 đến nay, nhiều doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng. Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

gia xang dau hom nay 31 10 du bao gia dau brent tang hinh anh 2

Ngoài ra, 12 thương nhân đầu mối gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

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Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Giá dầu Brent ở mức 114,88 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (30/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước có sự điều chỉnh từ 15h ngày 29/10.

Ánh Phương/VOV.VN
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