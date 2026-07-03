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Giá xăng dầu hôm nay 3/7: Giá dầu giảm liên tiếp sau vòng đàm phán Doha

Thứ Sáu, 05:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 66 cent/thùng, tương đương 0,92%, xuống còn 70,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 59 cent/thùng, tương đương 0,86%, xuống còn 67,99 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2.

Giá xăng dầu hôm nay (3/7) giảm ngày thứ ba liên tiếp khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm bớt, sau khi Qatar cho biết Iran và Mỹ đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz.

Nguồn cung bổ sung gây áp lực lên giá dầu

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 66 cent/thùng, tương đương 0,92%, xuống còn 70,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 59 cent/thùng, tương đương 0,86%, xuống còn 67,99 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một bài đăng trên X rằng, các cuộc đàm phán đã đạt được "tiến triển tích cực" về các vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh hồi tháng 6, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đã đạt được bước tiến hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

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Giá dầu hiện đã giảm về mức thấp nhất tính từ cuối tháng 2

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của Ngân hàng UBS đánh giá, việc dòng dầu chảy qua eo biển Manche đang dần phục hồi, tiếp tục gây áp lực lên giá dầu, do các tàu chở dầu bị mắc kẹt trước đó đang rời khỏi Vịnh. ​​Nguồn cung bổ sung này hiện đang là một trở ngại đối với giá dầu.

Ngân hàng UBS cũng đã hạ dự báo giá dầu Brent, do thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và sự gia tăng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ngân hàng này đã hạ dự báo giá dầu Brent quý III giảm 25 USD/thùng, còn 80 USD/thùng, giảm dự báo quý IV giảm10 USD/thùng và cắt giảm triển vọng năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng.

Các nguồn tin khác cho biết, các nước sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC+ trong cuộc họp vào cuối tuần này, có khả năng sẽ nhất trí tăng thêm mục tiêu sản lượng khai thác từ tháng 8 tới.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 2/7. Giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít còn 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít về mức 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít còn 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6 và kỳ điều hành ngày 2/7 là 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,100 USD/thùng, tương đương giảm 4,01%); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%); 111,800 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,414 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%); 432,810 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 22,920 USD/tấn, tương đương giảm 5,03%).

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Ông Trump yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay lập tức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức giảm giá bán lẻ, cho rằng mức giá hiện tại không còn phù hợp khi giá dầu thô đang đi xuống. Ông đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp có thể đối mặt với "những rắc rối lớn" nếu tiếp tục duy trì giá cao.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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