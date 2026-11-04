Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Giá dầu Brent tăng sau khi Mỹ tấn đảo Qeshm của Iran

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá dầu đã tăng hơn 1 USD, khi một quan chức Iran cho biết, một thỏa thuận chấm dứt xung đột còn rất xa vời, trong khi Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột và rủi ro đối với nguồn cung năng lượng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,6 USD, tương đương 1,66%, lên 98,06 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,84 USD, tương đương 1,76%, lên 106,61 US/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu đã tăng hơn 1 USD sau khi Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, cả hai chỉ số chuẩn đều giảm hơn 7% vào thứ Hai (2/11) khi các cuộc đàm phán giữa các quan chức Iran và Qatar làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến.

Một quan chức Mỹ hôm thứ Hai (2/11) cho biết, Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Một số quan chức mô tả các cuộc tấn công này là mang tính phòng thủ và nhằm ngăn chặn Iran tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Ngày 3/11, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng, cả hai nước còn lâu mới đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và Tehran sẽ không chấp nhận "những yêu cầu quá đáng" của Washington.

Giá dầu Brent kết thúc tháng 10/2026 ở mức cao nhất trong sáu tháng do lo ngại rằng xung đột có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Các mặt hàng xăng giảm từ 0 giờ ngày 1/11

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 ngày 1/11. Trước đó, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 24.950 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.580 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.800 đồng lít, giá bán mới là 24.220 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 0h00 ngày 1/11 giữ nguyên giá 30.240 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giữ giá bán là 30.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không thay đổi giá 23.590 đồng/kg.