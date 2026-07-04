Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Giá dầu đi ngang nhờ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/7, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 14 cent, tương đương 0,19%, lên 71,94 USD/thùng vào lúc 14h31 ET (18h31 GMT). Tính chung cả tuần, giá Brent chỉ thấp hơn 5 cent so với mức đóng cửa của phiên thứ Sáu tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 9 cent, tương đương 0,13%, lên 68,78 USD/thùng.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp khi các sàn giao dịch tại Mỹ đóng cửa sớm trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ vào thứ Bảy.

Trước đó, trong phiên ngày 2/7, cả hai loại dầu chuẩn đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng Hai.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa hoàn toàn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Các chuyên gia của Citi nhận định, quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh nhưng hiện tại vẫn tiếp tục, vì vấn đề phí cầu đường và quản lý eo biển Hormuz vẫn còn gây tranh cãi.

"Chúng tôi kỳ vọng bản ghi nhớ (MoU) sẽ được giữ vững, không phải vì niềm tin đột nhiên được khôi phục, mà vì cả hai bên đều không có động cơ để phá vỡ thỏa thuận này”, chuyên gia của Citi cho biết.

Theo thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran, một số hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã được nối lại. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi hai nước tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cuối tuần trước, nối tiếp vụ Iran tấn công một tàu chở hàng.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 2/7. Giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít còn 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít về mức 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít còn 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6 và kỳ điều hành ngày 2/7 là 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,100 USD/thùng, tương đương giảm 4,01%); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%); 111,800 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,414 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%); 432,810 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 22,920 USD/tấn, tương đương giảm 5,03%).