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Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Giá dầu Brent tăng lên mức 104,36 USD/thùng

Thứ Năm, 05:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 5/11, giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán về chính sách của Washington đối với Iran.

Giá dầu thế giới tăng

Chiều 4/11 (giờ Việt Nam), theo số liệu do Reuters cung cấp, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 76 cent, tương đương 0,7%, lên 104,36 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 63 cent, tương đương 0,7%, lên 96,72 USD/thùng, đảo chiều so với xu hướng giảm trước đó.

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Giá dầu Brent tăng lên mức 104,36 USD/thùng vào chiều 4/11. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến này diễn ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Đây được xem là thất bại chính trị đáng kể đối với Tổng thống Donald Trump, đồng thời tạo ra cục diện quyền lực mới tại Washington trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Bầu cử Mỹ làm gia tăng bất định trên thị trường dầu mỏ

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tác động đến thị trường dầu mỏ thông qua những thay đổi trong tương quan quyền lực và khả năng triển khai chính sách của chính quyền Mỹ. Khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội, các quyết sách của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt liên quan đến ngân sách, hoạt động quân sự và chính sách đối ngoại, có thể phải đối mặt với sự giám sát và phản biện chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh xung đột với Iran chưa có lối thoát rõ ràng, giới đầu tư đang quan tâm liệu chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự hay chuyển hướng ưu tiên sang giải pháp ngoại giao. Nếu Quốc hội gia tăng sức ép nhằm hạn chế chi phí và mức độ can dự quân sự, triển vọng đàm phán có thể được chú ý nhiều hơn. Ngược lại, những bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội về cách xử lý cuộc xung đột cũng có thể khiến chính sách của Washington khó dự đoán.

Đối với thị trường dầu mỏ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột lan rộng hoặc hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực này bị ảnh hưởng đều có thể làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá dầu lên cao.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử không đồng nghĩa chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ lập tức thay đổi. Tổng thống vẫn nắm quyền điều hành và định hướng các hoạt động quân sự, trong khi Quốc hội có thể sử dụng quyền giám sát, ngân sách và lập pháp để tạo sức ép. Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi những động thái cụ thể của Washington thay vì chỉ dựa vào kết quả bầu cử để xác định xu hướng giá dầu.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, diễn biến tồn kho tại Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu. Theo các nguồn tin thị trường ngày 4/11, dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô của nước này giảm 5,27 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10.

Trước đó, 8 nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo lượng tồn kho dầu thô Mỹ tăng trung bình khoảng 880.000 thùng. Như vậy, mức giảm thực tế trái ngược với kỳ vọng của thị trường.

Cũng theo dữ liệu API, tồn kho xăng tăng 1,43 triệu thùng, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 1,19 triệu thùng so với tuần trước.

Hãng Haitong Futures nhận định, lượng tồn kho dầu diesel vẫn ở mức thấp, trong khi tồn kho xăng tăng nhiều hơn dự kiến. Nhìn chung, các số liệu này đang tạo lực hỗ trợ cho giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

 Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 22h00 ngày 3/11, theo đó giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 1/11.

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 720 đồng/lít, giá bán mới là 24.230 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 920 đồng/lít, giá bán là 23.230 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.020 đồng lít, giá bán mới là 23.200 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 22h00 ngày 3/11 cũng giảm 1.370 đồng/lít, giá bán mới là 28.870 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 1.640 đồng/lít, giá bán là 29.910 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 380 đồng/kg giá bán niêm yết 23.970 đồng/kg.

 

Lê Thanh/VOV.VN
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