Giá xăng dầu hôm nay 5/7: Giá dầu trầm lắng, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ và Iran

Giá dầu giữ ổn định khi nguồn cung Trung Đông phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 14 cent, tương đương 0,19%, lên 71,94 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent chỉ thấp hơn 5 cent so với mức đóng cửa của tuần trước. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 9 cent, tương đương 0,13%, lên 68,78 USD/thùng.

Thanh khoản thị trường khá thấp do các sàn giao dịch Mỹ đóng cửa sớm trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ vào thứ 7. Trước đó, trong phiên ngày 2/7, cả hai loại dầu chuẩn đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Giá dầu trầm lắng, thị trường chờ tín hiệu từ Mỹ và Iran (Ảnh minh họa: KT)

Các nhà phân tích của Commerzbank kỳ vọng về việc eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn đang gia tăng, nhờ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo các chuyên gia của Citi, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn còn mong manh khi những vấn đề như phí quá cảnh và cơ chế quản lý eo biển Hormuz vẫn là điểm bất đồng. Tuy nhiên, chuyên gia của Citi cho rằng, bản ghi nhớ (MoU) nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, không phải do niềm tin giữa hai bên được cải thiện, mà bởi cả Mỹ và Iran đều chưa có động cơ để phá vỡ thỏa thuận.

Sau thỏa thuận ban đầu, một phần hoạt động vận tải hàng hóa đã được nối lại qua eo biển Hormuz. Dù vậy, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sau các cuộc tấn công qua lại giữa hai nước vào cuối tuần trước, bắt nguồn từ vụ Iran tấn công một tàu chở hàng.

Trong bối cảnh triển vọng vận chuyển dầu được cải thiện, các nhà sản xuất tại vùng Vịnh cũng đang tăng sản lượng. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng của OPEC trong tháng 6 đã tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết, sản lượng dầu của Kuwait trong tháng 6 tăng mạnh lên 1,65 triệu thùng/ngày, từ mức 580.000 thùng/ngày của tháng 5.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Giá dầu đi ngang nhờ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran VOV.VN - Giá dầu thế giới hầu như không biến động trong tuần này khi giới giao dịch tiếp tục kỳ vọng những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ mang lại kết quả tích cực, qua đó góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận chuyển, Saudi Aramco cũng đã chuyển từ các hợp đồng dài hạn sang cơ chế định giá giao ngay nhằm đẩy nhanh hoạt động bán hàng tại thị trường châu Á.

Ông Rory Johnston, nhà sáng lập bản tin Commodity Context nhận định: "Sự phục hồi nguồn cung từ Trung Đông đang vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi, trong khi nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn còn yếu".

Nguồn cung gia tăng cũng khiến cấu trúc thị trường dầu thay đổi từ trạng thái nghịch giá (backwardation) sang thuận giá (contango), phản ánh kỳ vọng về tình trạng dư cung trong ngắn hạn. Trong tuần này, dầu Brent giao ngay được giao dịch ở mức thấp hơn các hợp đồng giao sau 6 tháng, cho thấy lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz gia tăng đang làm dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 2/7. Giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít còn 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít về mức 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít còn 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6 và kỳ điều hành ngày 2/7 là 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,100 USD/thùng, tương đương giảm 4,01%); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%); 111,800 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,414 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%); 432,810 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 22,920 USD/tấn, tương đương giảm 5,03%).