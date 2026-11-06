Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Ngày 6/11, theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 91,29 USD/thùng, tăng 0,77 USD/thùng (tương đương 0,85%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 99,27 USD/thùng, tăng 0,98 USD/thùng (tương đương 1,00%).

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent tăng 78 cent

Tính đến 9 giờ GMT, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 78 cent, tương đương 0,8%, lên 95,40 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 11 cent, tương đương 0,1%, lên 88,23 USD.

"Thị trường đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với các bước đi tiếp theo của Donald Trump trong cuộc chiến với Iran, và đang dự báo khả năng cuộc chiến kết thúc cao hơn", bà June Goh, nhà phân tích dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho biết.

"Tuy nhiên, sẽ còn nhiều biến động phía trước vì con đường tiến tới ngoại giao toàn diện để chấm dứt chiến tranh vẫn còn đầy rẫy những điều chưa biết trong khi nguồn dự trữ chiến lược toàn cầu đang cạn kiệt", bà June Goh nói.

Bất chấp việc giá dầu gần đây giảm, Eurasia Group cho biết trong một báo cáo rằng sự leo thang giá có thể dẫn đến mức tăng mạnh hơn nữa, lên mức từ 110 đến 125 USD/thùng đối với dầu Brent.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Năm cho biết hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy trong các sự cố riêng biệt sau khi cố gắng sử dụng các tuyến đường trái phép qua eo biển Hormuz.

Theo các nhà phân tích, lượng dầu thô vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này, vốn là nguồn cung cấp dầu chủ yếu cho vùng Vịnh, đã phục hồi gần như về mức trước chiến tranh, mặc dù với chi phí cao hơn.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Từ 3h chiều ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).