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Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Dầu Brent giữ mốc gần 72 USD/thùng

Thứ Hai, 05:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư kỳ vọng những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong nước, giá xăng dầu vẫn duy trì ở mức đã được điều chỉnh giảm từ kỳ điều hành gần nhất.

Giá dầu thế giới ít biến động

Theo Reuters, giá dầu trên thị trường thế giới ghi nhận diễn biến ít biến động. Giá dầu Brent giao kỳ hạn duy trì ở mức 71,94 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh ngưỡng 68,78 USD/thùng.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent chỉ giảm nhẹ 5 cent so với mức đóng cửa của tuần trước. Giới phân tích cho rằng thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán và nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran.

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Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng đáng kể so với tháng trước

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, khiến giá dầu tiếp tục được hỗ trợ ở mức tương đối cao.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu tăng mạnh. Tồn kho xăng của nước này cũng ghi nhận xu hướng giảm.

Trong khi đó, Ngân hàng UBS đã điều chỉnh giảm dự báo giá dầu Brent với nhận định hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục. Theo đó, UBS hạ dự báo giá dầu Brent trong quý III và quý IV xuống còn 80 USD/thùng, đồng thời giảm dự báo giá dầu trung bình năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng.

Cùng với triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện, các quốc gia sản xuất dầu lớn cũng đang tăng nguồn cung. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng đáng kể so với tháng trước, góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước áp dụng theo kỳ điều hành từ 16h ngày 2/7

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành từ 16h ngày 2/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít, xuống còn 21.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, còn 20.410 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít, xuống 19.730 đồng/lít.

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Giá xăng E10RON95-V giảm còn 21.610 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0,05S giảm 900 đồng/lít, còn 21.117 đồng/lít; dầu hỏa được điều chỉnh tăng nhẹ 10 đồng/lít, lên 20.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 980 đồng/kg, xuống còn 14.050 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 400 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

PV/VOV.VN
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