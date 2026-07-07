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Giá xăng dầu hôm nay 7/7: Giá dầu giảm khi OPEC+ nhất trí nâng sản lượng

Thứ Ba, 05:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Hai sau khi OPEC+ nhất trí tiếp tục tăng mục tiêu sản lượng từ tháng 8, trong khi xuất khẩu từ các nhà sản xuất chính qua eo biển Hormuz đang phục hồi, có khả năng làm tăng nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,02 USD, tương đương 1,41%, xuống còn 71,10 USD một thùng vào lúc 07:56 GMT sau khi tăng 0,45% vào thứ Sáu. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 67,89 USD một thùng, giảm 80 cent, tương đương 1,16%. Không có giao dịch nào cho WTI vào thứ Sáu do thị trường Mỹ đóng cửa trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh vào thứ Bảy.

Cả hai hợp đồng đều hầu như không thay đổi trong tuần trước sau khi giảm mạnh trong vài tuần qua, do các nhà đầu tư theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về số phận vận tải biển qua eo biển Hormuz, đồng thời quan tâm đến sự phục hồi xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

gia xang dau hom nay 7 7 gia dau giam khi opec nhat tri nang san luong hinh anh 1

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí hôm Chủ nhật về việc tăng thêm mục tiêu sản lượng thêm 188.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 8, sau khi đã tăng tương tự trong tháng 6 và tháng 7.

Tuy nhiên, sự gia tăng này phần lớn chỉ tồn tại trên giấy tờ do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, dẫn đến việc eo biển Hormuz đóng cửa đối với giao thông tàu chở dầu của các nhà sản xuất OPEC chủ chốt, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait và Iraq, làm hạn chế sản lượng của họ.

Giá dầu trong nước ổn định

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành từ 16h ngày 2/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít, xuống còn 21.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, còn 20.410 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít, xuống 19.730 đồng/lít.

gia xang dau hom nay 7 7 gia dau giam khi opec nhat tri nang san luong hinh anh 2

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0,05S giảm 900 đồng/lít, còn 21.117 đồng/lít; dầu hỏa được điều chỉnh tăng nhẹ 10 đồng/lít, lên 20.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 980 đồng/kg, xuống còn 14.050 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 400 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

 

Ánh Phương/VOV.VN
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