Giá xăng dầu hôm nay 7/7: Giá dầu tăng khi thị trường phục hồi nhu cầu

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu thế giới có chuyển biến tăng nhẹ, nhưng mức tăng bị hạn chế khi các nhà giao dịch không chỉ chú trọng đến việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, họ còn quan tâm đến triển vọng gia tăng nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 28 cent/thùng, tương đương 0,39%, lên 72,29 USD/thùng; Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng lên 68,84 USD/thùng, tăng 29 cent/thùng, tương đương 0,26%, sau khi ổn định ở mức gần trước chiến tranh Iran.

Tim Waterer - Nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết, các bước hướng tới phục hồi nguồn cung đã làm giảm bớt rủi ro trước mắt, nhưng thị trường dầu mỏ vẫn thận trọng, khi đặt quá nhiều niềm tin vào sự ổn định của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại do tính chất lúc thăng lúc trầm của quan hệ Mỹ-Iran. "Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao những dấu hiệu thay đổi về nhu cầu dầu mỏ, đặc biệt là từ Trung Quốc", ông Waterer nói thêm.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, về hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, đồng thời quan sát sự phục hồi xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh. Theo ước tính của Reuters, UAE đã tăng sản lượng dầu thô lên trên 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 và cao hơn mức trước chiến tranh Iran, sau khi rời khỏi hạn ngạch sản xuất của OPEC+ vào tháng 5.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí hôm Chủ nhật (5/7) về việc tiếp tục tăng sản lượng mục tiêu thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 8, sau khi đã tăng tương tự trong tháng 6 và tháng 7.Theo một tuyên bố về giá dầu của Saudi Aramco được công bố hôm thứ Hai (6/7), Saudi Arabia đã giảm giá bán chính thức (OSP) tháng 8 cho loại dầu thô Arab Light chủ lực của nước này sang châu Á, xuống còn 1,50 USD/thùng, thấp hơn mức trung bình Oman/Dubai, giảm 11 USD/thùng so với tháng trước. Đây cũng là mức giảm lớn nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Theo cập nhật trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,02 USD, tương đương 1,41%, xuống còn 71,10 USD một thùng vào lúc 07:56 GMT sau khi tăng 0,45% vào thứ Sáu. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 67,89 USD một thùng, giảm 80 cent, tương đương 1,16%. Không có giao dịch nào cho WTI vào thứ Sáu do thị trường Mỹ đóng cửa trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh vào thứ Bảy.

Cả hai hợp đồng đều hầu như không thay đổi trong tuần trước sau khi giảm mạnh trong vài tuần qua, do các nhà đầu tư theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về số phận vận tải biển qua eo biển Hormuz, đồng thời quan tâm đến sự phục hồi xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí hôm Chủ nhật về việc tăng thêm mục tiêu sản lượng thêm 188.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 8, sau khi đã tăng tương tự trong tháng 6 và tháng 7.

Tuy nhiên, sự gia tăng này phần lớn chỉ tồn tại trên giấy tờ do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, dẫn đến việc eo biển Hormuz đóng cửa đối với giao thông tàu chở dầu của các nhà sản xuất OPEC chủ chốt, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait và Iraq, làm hạn chế sản lượng của họ.

Giá dầu trong nước ổn định

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành từ 16h ngày 2/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít, xuống còn 21.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, còn 20.410 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 1.050 đồng/lít, xuống 19.730 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0,05S giảm 900 đồng/lít, còn 21.117 đồng/lít; dầu hỏa được điều chỉnh tăng nhẹ 10 đồng/lít, lên 20.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 980 đồng/kg, xuống còn 14.050 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 400 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.