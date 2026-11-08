Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Dầu Brent giảm mạnh nhất kể từ Covid-19

Dầu Brent mất 17% trong tuần

Cụ thể, theo Reuters, kết phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giao tháng 1 đạt 98,32 USD/thùng, tăng 3 cent, tương đương 0,03%. Giá dầu WTI của Mỹ chốt ở mức 90,83 USD/thùng, tăng 31 cent, tương đương 0,34%.

Theo dữ liệu của LSEG từ năm 1988, hợp đồng dầu Brent đang hướng tới mức giảm 17% trong tuần này. Nếu được xác lập, đây sẽ là mức giảm theo tỷ lệ phần trăm mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và là mức giảm tuyệt đối lớn nhất.

Dầu Brent mất 17% trong tuần (Ảnh minh họa: KT)

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm dấy lên hy vọng xung đột với Iran có thể hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy xuất khẩu dầu thô từ khu vực. Tuy nhiên, diễn biến này cũng làm gia tăng kỳ vọng Mỹ siết chặt các quy định đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, khiến cổ phiếu công nghệ giảm mạnh trong phiên thứ Năm.

Trên thị trường dầu mỏ, những dấu hiệu dư cung đang dần xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu suy yếu. Điều này được phản ánh qua việc giá giao ngay của các loại dầu thô chuẩn tại Trung Đông đã quay trở lại mức trước khi xung đột xảy ra.

“Thị trường dầu thô đang nới lỏng theo hướng dư cung dựa trên cán cân cung cầu, nhưng sự khác biệt về chất lượng vẫn tồn tại do các nhà máy lọc dầu thu hồi được lượng dầu họ có thể lấy so với lượng dầu hiện có”, ông Janiv Shah, nhà phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad cho biết, đồng thời chỉ ra các tuyến vận chuyển dài hơn và việc chuyển dầu giữa các tàu là những phương án thay thế gần eo biển Hormuz.

Theo ông Janiv Shah, thị trường vẫn chờ đợi bằng chứng về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu không, bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ một trong hai bên cũng có thể khiến các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ trở nên khó dự đoán trở lại.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Giá dầu thế giới chững lại sau tuần giảm mạnh VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thô thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, khi những lo ngại về nguy cơ Mỹ tiếp tục tấn công Iran gia tăng sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng lựa chọn giữa thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình và tiêu diệt những gì còn lại của Iran.

Từ 3h chiều ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).