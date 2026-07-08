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Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Giá dầu tăng sau vụ tấn công tàu gần eo biển Hormuz

Thứ Tư, 01:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 89 cent/thùng, tương đương 1,24%, lên 72,88 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 71 cent/thùng, tương đương 1,04%, lên 69,26 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục tăng khi các báo cáo về các vụ tấn công vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng này. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 89 cent/thùng, tương đương 1,24%, lên 72,88 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 71 cent/thùng, tương đương 1,04%, lên 69,26 USD/thùng.

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Giá dầu có tín hiệu tăng trước những diễn biến tại eo biển Hormuz

Khả năng dư thừa dầu vào cuối năm 2026

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, vụ 1 con tàu bị bắn ở eo biển Hormuz là tín hiệu cho thấy rủi ro địa chính trị sẽ tác động vào giá dầu. Mức độ rủi ro không nhiều so với những gì đã thấy trong quá khứ, nhưng đó là động lực chính thúc đẩy giá mua trên thị trường.

Theo nguồn tin an ninh hàng hải hôm thứ Ba (7/7), 1 tàu chở dầu thô mang cờ Saudi Arabia đã bị hư hại gần eo biển Hormuz - gần bờ biển Oman - sau khi 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar bị va chạm ở cùng khu vực. Một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đã bị hư hại đáng kể, sau khi bị trúng đạn lúc đang di chuyển qua vùng biển thuộc Oman của eo biển, sau khi có báo cáo rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn tên lửa vào các tàu đi qua tuyến đường thủy này vào đêm trước đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran hôm thứ Ba cho biết, các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Tehran và Washington sẽ không diễn ra, nếu các mối đe dọa của Mỹ tiếp tục, sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ "hoàn thành công việc" nếu không đạt được thỏa thuận.

Các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như những tác động của chúng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nơi trước khi chiến tranh Iran bắt đầu từng vận chuyển một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cung cấp hàng ngày cho thế giới.

Nhật Bản sẽ nhận được nguồn cung dầu thô từ Trung Đông dồi dào hơn trong tháng này, khi hai siêu tàu chở dầu thuộc sở hữu của Nhật Bản, chở dầu của Saudi Arabia đang rời khỏi eo biển Hormuz ngày 7/7.

Societe Generale cho biết, thị trường dầu mỏ dự kiến ​​sẽ chuyển từ tình trạng thiếu hụt sang dư thừa vào cuối năm 2026 và xuyên suốt năm 2027, khi tốc độ tăng trưởng nguồn cung vượt trội so với tốc độ tăng trưởng nhu cầu chậm hơn. Theo nguồn tin thân cận, Saudi Arabia đang xem xét mở rộng công suất đường ống dẫn dầu thô đến bờ biển phía tây Biển Đỏ, điều này sẽ cho phép vương quốc này và có thể cả các nước láng giềng vận chuyển nhiều dầu hơn mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Xăng dầu trong nước liên tiếp giảm giá

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h00 ngày 2/7, giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, giá bán là 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít, giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

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3 quốc gia Baltic hối thúc EU siết chặt lệnh cấm dầu mỏ Nga

VOV.VN - 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã chính thức kêu gọi EU đẩy nhanh việc thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, nhằm hạn chế hơn nữa nguồn lợi tài chính của Nga và giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng dai dẳng của châu Âu vào Nga.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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