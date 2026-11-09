Giá xăng dầu hôm nay 9/11 tăng do lo ngại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran



Giá xăng dầu hôm nay (9/11), giá dầu thô tương lai tăng nhẹ do lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông sẽ sớm quyết định liệu có theo đuổi một thỏa thuận hòa bình hay tiêu diệt những gì còn lại của Iran.

Giá dầu WTI dự kiến ​​sẽ giảm

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 chốt ở mức 98,32 USD/thùng, tăng 3 cent/thùng, tương đương 0,03%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 90,83 USD/thùng, tăng 31 cent/thùng, tương đương 0,34%.

Theo dữ liệu của LSEG từ năm 1988, hợp đồng dầu Brent đang trên đà giảm 17% trong tuần trước, đây sẽ là mức giảm phần trăm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 và là mức giảm tuyệt đối lớn nhất.

Giá dầu thô tương lai tăng nhẹ do lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran - Ảnh minh họa: Reuters

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cho biết, mặc dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, làm dấy lên hy vọng về khả năng giảm leo thang chiến tranh với Iran, tăng cường xuất khẩu dầu thô ra khỏi khu vực, nhưng cũng làm dấy lên kỳ vọng về việc Mỹ siết chặt các quy định đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, dẫn đến sự sụt giảm mạnh cổ phiếu công nghệ.

Trên thị trường dầu mỏ, những dấu hiệu về tình trạng dư cung đang nổi lên trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh được củng cố bởi việc giá giao ngay của các loại dầu thô chuẩn Trung Đông quay trở lại mức trước khi xung đột xảy ra.

Nhà phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad - ông Janiv Shah cho biết, thị trường dầu thô đang nới lỏng theo hướng dư cung, dựa trên cán cân cung cầu, nhưng sự khác biệt về chất lượng vẫn tồn tại do các nhà máy lọc dầu thu hồi được lượng dầu họ có thể lấy so với lượng dầu hiện có.

"Thị trường dầu mỏ vẫn đang chờ đợi bằng chứng về một thỏa thuận chắc chắn được ký kết (về vấn đề Iran). Nếu không bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ một trong hai bên, đều có thể khiến các yếu tố cơ bản trở nên khó đoán", ông Janiv Shah nhận định.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường tương lai là báo cáo việc làm tích cực do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu, cho thấy số lượng việc làm tăng thêm 165.000 trong tháng trước. "Chúng tôi lo ngại Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất sau báo cáo việc làm tháng 10", ông John Kilduff, đối tác của Again Capital,cho biết.

Giữa tuần qua, giá dầu đã giảm 8% sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi sau sự gia tăng các vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, làm dấy lên những lo ngại mới về nguồn cung từ khu vực này.

Một công ty quản lý tàu biển của Hy Lạp cho biết, một thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ nổ ngày 5/11, trên 1 tàu chở sản phẩm dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư, được cho là do một cuộc tấn công bằng tên lửa gây ra. Dữ liệu từ cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO) cho thấy, các vụ tấn công vào tàu chở dầu vẫn đang diễn ra ở mức gần kỷ lục.

Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 5/11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).