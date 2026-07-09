Giá xăng dầu hôm nay 9/7: Giá xăng tiếp tục giảm từ 15h chiều nay 9/7

Giá xăng dầu hôm nay (9/7) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Giá bán các mặt hàng xăng giảm tiếp từ 15h00 chiều 9/7

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 2/7 và kỳ điều hành ngày 9/7 là 94,948 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,218 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,624 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 116,456 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,656 USD/thùng, tương đương tăng 4,16%); 428,324 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,486 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%).