Giá xăng dầu ngày 1/11: Giá dầu tăng 2%, chốt phiên ở mức 117,64 USD/thùng

Reuters cho biết, giá dầu đã tăng hơn 2% vào thứ Sáu, chốt phiên ở mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư, trong bối cảnh các nhà giao dịch lo ngại về khả năng leo thang xung đột liên quan đến Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Vụ tấn công một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz càng làm nổi bật thêm những rủi ro đối với nguồn cung.

Ảnh minh hoạ

Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: "Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi sát sao dòng chảy dầu từ Trung Đông cũng như khả năng leo thang căng thẳng từ phía Mỹ và các lực lượng đồng minh".

Theo một báo cáo từ Saxo Bank hôm thứ Năm, giá dầu có thể trở nên biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do ảnh hưởng từ các cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11.

Ngân hàng Đan Mạch này dự báo giá dầu thô sẽ duy trì ở mức cao hơn, dao động từ 70 đến 90 USD/thùng ngay cả khi xung đột kết thúc; mức giá này cao hơn so với biên độ 60–70 USD/thùng trước khi chiến tranh nổ ra.

Xuất khẩu của Arab Saudi tăng

Theo dữ liệu từ hai trong số ba công ty theo dõi tàu biển, lượng xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi trong tháng 10 đã tăng so với tháng 9. Điều này diễn ra bất chấp các vụ tấn công của Iran nhắm vào hoạt động vận tải biển tại vùng Vịnh, cũng như các tuyên bố từ lực lượng Houthi ở Yemen (nhóm có liên kết với Iran) về việc thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong báo cáo "Cung cấp Dầu mỏ Hàng tháng" (Petroleum Supply Monthly) công bố hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ – một chỉ báo cho sản lượng tương lai – đã tăng thêm hai giàn. Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng trong tháng 8, trong khi nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ lại ghi nhận sự sụt giảm.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya thông báo rằng một nhóm vũ trang đã đóng van trên đường ống dẫn dầu thô chính Hamada – tuyến đường kết nối mỏ dầu Hamada với nhà máy lọc dầu Zawiya. Động thái này đã khiến lưu lượng dầu vận chuyển qua đường ống giảm khoảng 15.000 thùng mỗi ngày.

Thông tin được tổng hợp bởi Anna Hirtenstein tại London; với sự đóng góp từ Helen Clark và Siyi Liu. Biên tập bởi Christian Schmollinger, Jan Harvey, Paul Simao và David Gregorio.