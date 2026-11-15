Giá xăng dầu ngày 15/11: Giá dầu thế giới biến động

Tình trạng dư cung ngày càng tăng

Theo Reuters, với việc rủi ro địa chính trị từ cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã giảm bớt, cùng với báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Sáu cho thấy tình trạng dư thừa dầu toàn cầu đang gia tăng, thị trường đang trải qua một bước ngoặt lớn.

"Rõ ràng là nỗi lo lớn nhất cách đây vài tháng là tình trạng thiếu hụt nguồn cung," Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định. "Còn hiện tại, có vẻ như nỗi lo lớn nhất lại là tình trạng dư thừa."

Thị trường dầu mỏ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động; những kỳ vọng ban đầu về khả năng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Iran đã bị lu mờ bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi tại Yemen (vốn được Iran hậu thuẫn) thực hiện, cũng như các vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu thô rời khỏi vùng Vịnh.

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Triển vọng tiêu thụ tương đối ảm đạm

Theo Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet – một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, sự suy yếu của giá dầu còn gắn liền với các dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ đang giảm dần; cụ thể, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tăng lên cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối ảm đạm.

Trước đó, hôm thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ đã tăng trong tuần trước, do nhu cầu đối với các sản phẩm dầu tinh chế suy yếu cùng với sự gia tăng đột biến trong hoạt động nhập khẩu dầu.

Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt, nhưng các rủi ro vẫn còn đó đối với các chuyến hàng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch cho hoạt động xuất khẩu dầu thô từ các quốc gia sản xuất dầu chính ở Trung Đông