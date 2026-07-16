Giá xăng dầu ngày 16/7: Giá dầu tăng liên tiếp do lo ngại xung đột lan rộng

Theo Reuters, giá dầu thô Brent tăng 33 cent (tương đương 0,4%) lên mức 85,28 USD/thùng, còn giá dầu thô WTI tăng 42 cent (tương đương 0,5%) lên mức 80,02 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng khoảng 0,3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và duy trì ở mức gần đỉnh cao nhất trong một tháng đã đạt được vào thứ Ba.

"Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông bùng phát trở lại, lực mua đang chiếm ưu thế," ông Hiroyuki Kikukawa, trưởng bộ phận chiến lược tại Nissan Securities Investment, nhận định.

"Mặc dù các nỗ lực hòa giải từ các nước láng giềng vẫn đang tiếp diễn và quan điểm chung cho rằng khó có khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, giá dầu WTI vẫn có thể tăng lên mức 85–87 USD tùy thuộc vào diễn biến của cuộc xung đột," ông nói.

Giá dầu đã tăng trong tuần này khi các vụ tấn công làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Eo biển Hormuz – khu vực vốn chiếm khoảng một phần năm lưu lượng giao dịch dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi chiến sự nổ ra.

Xung đột giữa Iran và Mỹ đã bùng phát trở lại vào tuần trước, làm rạn nứt thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh đạt được hồi tháng 6 sau nhiều tháng giao tranh.

Các nhà phân tích cho rằng Iran đã phát tín hiệu có thể sử dụng lực lượng Houthi - đồng minh của họ tại Yemen - để phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ, qua đó mở ra một mặt trận mới chống lại Washington và đe dọa hai trong số những tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất thế giới về năng lượng.

Goldman Sachs nhận định giá dầu Brent có thể vượt mốc 110 USD/thùng trong quý IV nếu đà phục hồi xuất khẩu tại vùng Vịnh tiếp tục trì trệ, nhưng cũng có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng vào cuối năm nếu căng thẳng hạ nhiệt và sản lượng phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 86,19 USD/thùng

Theo Reuters, cuối ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục tăng khoảng 2% sau khi Tổng thống Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran và Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran đe dọa đóng cửa "tất cả các hành lang xuất khẩu khác có lợi cho Mỹ và các đồng minh của nước này".

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,71 USD, tương đương 2%, lên 86,44 USD/thùng vào lúc 08:06 GMT. Giá dầu West Texas Intermediate kỳ hạn tăng 1,43 USD, tương đương 1,8%, lên 80,77 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục tăng khoảng 2%. (Ảnh minh họa: KT)

Các nhà phân tích cho rằng, Iran đang phát tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để phong tỏa cửa ngõ Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ, mở ra một mặt trận mới chống lại Washington và đe dọa hai trong số những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tuần trước, xung đột giữa Iran và Mỹ đã bùng phát trở lại, làm rạn nứt thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh đạt được hồi tháng 6/2026 sau nhiều tháng giao tranh.

Giá xăng trong nước cao nhất 21.200 đồng/lít

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h ngày 9/7, giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.