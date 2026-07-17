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Giá xăng dầu ngày 17/7: Giá dầu hạ nhiệt khi giới giao dịch cân nhắc rủi ro xung đột

Thứ Sáu, 05:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu đã giảm nhẹ khi các nhà giao dịch cân nhắc tình trạng căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran, cũng như những rủi ro đối với nguồn cung dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 58 cent (tương đương 0,68%) xuống còn 84,37 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 18 cent (tương đương 0,23%) xuống mức 79,42 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu Brent đã tăng gần 1 USD và cả hai loại dầu này vẫn duy trì ở mức gần đỉnh cao nhất trong một tháng.

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Giá dầu đã giảm nhẹ.

"Thị trường vẫn đang phản ứng với mức độ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Việc giá có thể tiếp tục leo thang lên mức 90-95 USD, thậm chí chạm lại mốc 100 USD, là điều dễ hiểu; nguyên nhân là do Eo biển Hormuz liên tục bị gián đoạn, gây ra sự bất ổn đối với dòng chảy dầu từ vùng Vịnh", Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích thị trường tại SEB Research, nhận định.

Hôm thứ Năm, Iran tuyên bố eo biển này là "lằn ranh đỏ" bất khả xâm phạm, đồng thời cảnh báo rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, nước này sẽ tấn công toàn bộ cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Vịnh.

Các nhà phân tích cho rằng Iran đã phát tín hiệu có thể sử dụng lực lượng Houthi – đồng minh của họ tại Yemen – để phong tỏa cửa ngõ Bab el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ, qua đó mở ra một mặt trận mới chống lại Washington và đe dọa một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất thế giới về năng lượng.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine hôm thứ Năm cho biết họ đã phối hợp với hải quân nước này sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) tấn công hai tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga trên Biển Đen.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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