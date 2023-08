Giá xăng được nhận định tăng tiếp từ ngày 21/8

Theo lịch điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan điều hành, chiều mai (thứ Sáu - 21/8), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới đến ngày 20/8 đã bất ngờ giảm sau chuỗi tăng 7 tuần dài liên tiếp. Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá dầu Brent giảm còn mức 84,8 USD/thùng, giá dầu WTI 81,25 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Singapore do Bộ Công Thương công bố cập nhật mới nhất đến ngày 16/8 cũng cho thấy, bình quân giá xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) là 102,39 USD/thùng; xăng RON95 là 108,1 USD/thùng, tăng hơn so với kỳ trước ngày 11/8. Trong khi đó, bình quân giá dầu diesel đang ở mức 115,10 USD/thùng (ngang bằng với kỳ trước); dầu hỏa 114,58 USD/thùng; dầu mazut là 538,22 USD/tấn, giảm hơn so kỳ trước.

Giá xăng dầu trong nước liên tục tăng trong 2 kỳ điều hành gần đây

Với những dữ liệu trên, đại diện một số DN kinh doanh xăng dầu nhận định, biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới về cơ bản vẫn tăng trong 10 ngày qua, chỉ sụt giảm vào phiên giao dịch cuối tuần.

Trong khi đó, giá nhập khẩu xăng vẫn tăng so với kỳ điều hành trước, nên nhiều khả năng giá xăng trong kỳ điều hành ngày 21/8 vẫn tăng. Mức tăng giá xăng vào khoảng 400 – 600 đồng/lít và giá dầu có khả năng được điều chỉnh giảm từ 200 – 300 đồng/lít. Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng trích Quỹ Bình ổn giá, giá xăng có thể được điều chỉnh tăng cao hơn mức dự báo.

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 23 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 13 kỳ tăng, 7 kỳ giảm và 3 kỳ giữ giá bán. Sau kỳ điều hành gần nhất (từ 15h00 chiều 11/8), giá xăng E5RON92 tăng 30 đồng/lít và hiện giá bán là 22.820 đồng/lít. Giá xăng RON95-III hiện không cao hơn 23.990 đồng/lít. Từ điều hành ngày 11/8 đến nay, giá dầu diezel 0.05S trên thị trường là 22.420 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 21.880 đồng/lít và giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 17.660 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành ngày 11/8, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 150 đồng/kg.