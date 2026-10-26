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Giải “bài toán” năng lượng xanh: Từ hạ tầng số đến làn sóng tiêu dùng bền vững

Thứ Hai, 17:39, 26/10/2026
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VOV.VN - Chuyển dịch năng lượng xanh không còn là câu chuyện lý thuyết trên bàn nghị sự mà đã trở thành áp lực sinh tồn và thước đo năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa năng lượng bằng công nghệ số

Từ việc đưa trí tuệ nhân tạo vào quản trị tiêu hao điện năng hạ tầng viễn thông đến lộ trình xanh hóa chuỗi cung ứng xăng dầu, các tập đoàn lớn đang tiên phong tạo dựng mô hình thực thi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

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Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp số

Tại Tọa đàm “Chuyển dịch năng lượng xanh – Nền tảng cho tiêu dùng bền vững”, Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp số (Viettel Telecom) đã mang đến góc nhìn thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ trong tiết kiệm năng lượng.

Theo đại diện Viettel, doanh nghiệp không coi tiết kiệm năng lượng là giải pháp cắt giảm chi phí ngắn hạn, mà xác định đây là tiêu chuẩn bắt buộc để phát triển hạ tầng số hiện đại và bền vững.

“Thách thức lớn nhất của hạ tầng viễn thông và Trung tâm dữ liệu (Data Center) là phải duy trì vận hành liên tục 24/7. Thẩm định hiệu quả công nghệ phải dựa trên Tổng chi phí vòng đời đầu tư (TCO) chứ không chỉ nhìn vào chi phí ban đầu”, Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình cho hay.

Tại các Trung tâm dữ liệu, Viettel đã tích hợp trí tuệ nhân tạo để giám sát nhiệt độ, độ ẩm và dòng khí làm mát. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu thời gian thực để dự báo nhu cầu làm mát, giúp cắt giảm từ 10% đến 15% điện năng tiêu thụ, đưa chỉ số hiệu quả sử dụng điện (PUE) đạt mức 1.4 – 1.45 (tiệm cận mức chuẩn tối ưu là 1.0). Trên hạ tầng viễn thông, giải pháp ảo hóa bộ lưu điện hiệu suất cao và quản lý tài nguyên đám mây thông minh cũng giúp giảm thiểu tối đa thiết bị vật lý và điện năng tiêu thụ.

Từ thực tế triển khai, Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình đúc kết 3 bài học kinh nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp, quản trị bằng dữ liệu thực tế. Đầu tiên là đo đếm chính xác điểm lãng phí năng lượng thay vì chỉ kêu gọi ý thức chung chung. Về tính toán chi phí vòng đời, dù chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ trí tuệ nhân tạo cao, nhưng xét trên chu kỳ 10 năm sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí vận hành rất lớn.

Cuối cùng, cần thực hiện từng bước, tránh hội chứng FOMO. Rà soát và tập trung tối ưu hóa ở những khâu tiêu hao nhiều năng lượng nhất trước khi đầu tư diện rộng.

“Ông lớn” ngành năng lượng truyền thống và lộ trình xanh hóa

Là doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng nhiên liệu quốc gia, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đang đối mặt với bài toán chuyển dịch năng lượng vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng vừa thực hiện cam kết giảm phát thải.

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Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Marketing Petrolimex

Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Marketing Petrolimex cho biết, tập đoàn đang tập trung vào 4 định hướng chiến lược: Đa dạng hóa sản phẩm xanh như nghiên cứu nhiên liệu carbon thấp (nhiên liệu sinh học, nhiên liệu hàng không bền vững SAF, hydrogen, ammonia), phát triển trạm sạc xe điện, hạ tầng đổi pin và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Về kiểm kê khí nhà kính chuẩn quốc tế, Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) trao chứng nhận ISO về kiểm kê khí nhà kính trên toàn tập đoàn từ năm 2024.

Đối với việc xanh hóa hạ tầng nội bộ, Petrolimex thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cửa hàng xăng dầu, văn phòng và kho cảng. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác ESG bằng cách thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ và nâng cao năng trị quản trị theo chuẩn mực ESG.

“Việc mở rộng nhiên liệu sinh học như xăng E10 có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm phát thải ngành giao thông và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này cần 4 điều kiện: nguồn cung nguyên liệu ổn định, hạ tầng pha chế - phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và truyền thông minh bạch tới người tiêu dùng”, bà Nguyễn Thị Cẩm Lan chia sẻ.

Bài toán cho SME và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại tọa đàm là làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – lực lượng chiếm đa số trong nền kinh tế – có thể tham gia vào tiến trình chuyển đổi xanh. Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình tư vấn các doanh nghiệp SME không nên bắt đầu bằng những báo cáo phức tạp, mà hãy rà soát ngay các chi phí vận hành thường nhật như điện, nước, xăng dầu và giấy in. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số, hợp đồng điện tử và tận dụng các nền tảng công nghệ có sẵn sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm ngay chi phí và lượng phát thải tức thì.

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PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường

Ở góc độ tiêu dùng, làm sao để lối sống xanh trở thành nét văn hóa bền vững thay vì trào lưu nhất thời trên mạng xã hội? Giải đáp câu hỏi này, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho biết Luật Bảo vệ Môi trường đã quy định việc tích hợp giáo dục môi trường từ bậc mầm non đến đại học.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh phương thức truyền thông “truyền biểu” – tức là thế hệ trẻ được giáo dục tại trường học sẽ trở về hướng dẫn lại cha mẹ, bạn bè cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng và tiêu dùng xanh trong sinh hoạt hằng ngày.

Chuyển dịch năng lượng chỉ đạt được mục tiêu khi đi đôi với hiệu quả sử dụng. Các chính sách hỗ trợ phải đến được với doanh nghiệp nhỏ, và tiêu dùng bền vững chỉ có thể lan tỏa khi sản phẩm xanh thực sự tin cậy, chất lượng và dễ tiếp cận.

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Hành trình xanh – Từ sản xuất đến tiêu dùng bền vững

VOV.VN - Sau chuyển dịch năng lượng là một bước tiến xa hơn: xanh hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Những nỗ lực của doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được người tiêu dùng đón nhận. Và thực tế, xu hướng tiêu dùng xanh đang diễn ra ngày càng rõ nét.

PV/VOV.VN
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