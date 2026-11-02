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Giảm giá điện, thuế xăng: "Thất thu" ngắn hạn để đổi lấy đà tăng trưởng dài hạn

Thứ Hai, 17:30, 02/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0%, ĐBQH cho rằng, đây là "trợ lực kép" giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất và tạo cơ sở vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Giảm chi phí đầu vào, kích thích tiêu dùng và sản xuất

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) khẳng định, giảm giá điện và thuế xăng là quyết định cần thiết do đây là hai mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống và kinh tế. Hầu hết người dân đều dùng điện trong sinh hoạt, sản xuất; trong khi giao thông và nhiều ngành nghề phụ thuộc lớn vào xăng dầu. Do đó, chính sách nhận được sự đồng thuận cao.

Khi chi phí điện và xăng dầu giảm, người dân tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đi lại. Với doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào giúp hạ giá thành sản phẩm, kích thích cầu tiêu dùng và tăng sức mua trên thị trường. Hàng hóa tiêu thụ tốt hơn tạo thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.

giam gia dien, thue xang that thu ngan han de doi lay da tang truong dai han hinh anh 1
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Đáng chú ý, chính sách này tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp đang khó khăn khôi phục hoạt động, hạn chế tình trạng rút lui khỏi thị trường cũng như khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới trong bối cảnh chịu nhiều áp lực từ giá năng lượng, thuế và lãi vay.

Về tác động đối với ngân sách nhà nước, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc giảm thuế dù làm giảm nguồn thu trong ngắn hạn nhưng là sự đánh đổi cần thiết để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

“Đồng ý thất thu ngân sách nhưng chỉ tạm thời thôi. Về hiệu quả lâu dài, Nhà nước sẽ thu lại được từ nhiều lĩnh vực, trong đó có an sinh xã hội”, đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) hoan nghênh quyết định đưa thuế tiêu thụ đặc biệt xăng về 0% và giảm giá điện và cho rằng, đây là giải pháp linh hoạt trước những biến động toàn cầu, giúp giảm chi phí cho sản xuất lẫn tiêu dùng, kích cầu và hỗ trợ tăng trưởng.

Tác động quan trọng hơn là góp phần kiểm soát giá cả, kéo giảm lạm phát. Lạm phát hạ nhiệt sẽ tạo dư địa điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ giảm lãi suất, mở rộng tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Dù vậy, ông lưu ý việc điều chỉnh thuế cần hài hòa hai mục tiêu: kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn tài khóa, kiểm soát bội chi ngân sách. Việc điều hành linh hoạt các sắc thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, VAT và thuế nhập khẩu có ý nghĩa chiến lược trong kiềm chế giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chủ động nguồn cung, phát triển năng lượng xanh để ổn định giá dài hạn

Về định hướng lâu dài, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Nhà nước cần xây dựng chính sách thuế xăng dầu và giá điện ổn định, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí sản xuất, kinh doanh.

Đối với xăng dầu, đại biểu lưu ý, nguồn cung xăng dầu thành phẩm trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, còn lại khoảng 70% phải nhập khẩu. Do đó, cần quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực chế biến dầu thô trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn xăng dầu thành phẩm nhập khẩu. Việc chủ động chế biến trong nước sẽ góp phần giảm chi phí, qua đó tạo dư địa hạ giá xăng dầu.

Đối với lĩnh vực điện, cần tiếp tục tạo điều kiện phát triển các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường như điện mặt trời mái nhà, điện gió, điện khí; đồng thời nghiên cứu phát triển các nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ trong điều kiện bảo đảm khả năng quản lý, kiểm soát an toàn.

Cần từng bước giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động thủy điện, đồng thời phát triển đa dạng các nguồn năng lượng xanh, sạch theo định hướng quy hoạch điện. Đây là giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng và tạo cơ sở giảm chi phí điện trong dài hạn.

giam gia dien, thue xang that thu ngan han de doi lay da tang truong dai han hinh anh 2
đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH TP.HCM

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng lưu ý, khi thuế được điều chỉnh giảm, giá điện và xăng dầu giảm sẽ tạo tác động lan tỏa đến giá nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, cần tăng cường kiểm soát thị trường để bảo đảm giá hàng hóa được điều chỉnh tương ứng với biến động chi phí đầu vào. Tránh tình trạng khi giá xăng dầu tăng, giá các mặt hàng tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu, điện giảm thì giá hàng hóa lại không giảm tương ứng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phòng, chống buôn lậu xăng dầu, nhất là trong bối cảnh giá xăng trong nước có sự chênh lệch lớn với giá tại các địa phương, quốc gia lân cận. Đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm hài hòa lợi ích chung của đất nước.

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Giảm 2% giá điện góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân

VOV.VN - Giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức được giảm 2% từ hôm nay (1/11/2026) đến hết ngày 31/3/2027 theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giảm giá bán lẻ điện lần này sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, kiểm soát lạm phát.

Vân Hồng/VOV.VN
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