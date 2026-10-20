Theo Sở Công Thương Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông xanh và mở rộng mạng lưới sản xuất, tiêu dùng bền vững, tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh trong giai đoạn tới.

Hà Nội hướng tới đô thị xanh và bền vững qua các mô hình hành động thực tiễn

Mạng lưới liên kết sản xuất - tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn

Trong đó, Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 193 doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 64 doanh nghiệp; hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững cho trên 180 cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Trên 2.000 lượt giải pháp đã được đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng. Qua đó, mức tiêu hao nguyên vật liệu trung bình giảm 5,21%, mức tiêu hao năng lượng quy đổi giảm 7,1%; năng suất lao động tăng 12,2% và tỷ lệ lỗi sản phẩm giảm 24,4%.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, Hà Nội đã vận động, hướng dẫn trên 500 cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng tham gia chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh; trong đó 330 đơn vị đã được công nhận theo tiêu chí của thành phố… Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp xanh hóa giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chia sẻ tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố đã ban hành các chính sách ưu đãi, trợ giá nhằm chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng sạch, trong đó có xe buýt điện và xe buýt sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG).

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2027 chuyển đổi 100% xe buýt sang sử dụng điện. Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 253 km được đưa vào sử dụng.

Hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành phố được chuyển đổi sang đèn LED tiết kiệm điện, kết nối về Trung tâm điều khiển tập trung để tối ưu công suất theo thời gian và thời tiết. Đặc biệt, Hà Nội đang từng bước xây dựng Vùng phát thải thấp bắt đầu từ khu vực trong Vành đai 1. Chính sách này đi kèm lộ trình chuyển đổi phương tiện, phát triển mạng lưới trạm sạc, tăng cường kết nối giao thông công cộng, điều chỉnh phí trước bạ, phí biển số và phí đỗ xe đối với xe dùng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời công khai dữ liệu quan trắc không khí.

Ngoài ra, thành phố đang tập trung nghiên cứu, đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng thế hệ mới có an toàn cao và hiệu suất lớn nhằm nâng cao độ tin cậy của lưới điện và hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo. Song song với phát triển hạ tầng xanh, Hà Nội đẩy mạnh xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các hoạt động kết nối đã thu hút trên 700 doanh nghiệp tham gia với gần 1.300 gian hàng trưng bày.

Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào; đồng thời tăng cường liên kết giữa các khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

“Để mở rộng mạng lưới, Thành phố thường xuyên tổ chức hội nghị, diễn đàn, hội chợ, các tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản; đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các hiệp hội ngành nghề triển khai các hoạt động kết nối sản xuất, tiêu dùng”, ông Nguyễn Đình Thắng thông tin thêm.

Trong lĩnh vực phân phối, Hà Nội chú trọng kết nối các nhà sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nhãn sinh thái với hệ thống bán lẻ hiện đại; vận động doanh nghiệp tham gia Liên minh Bán lẻ giảm tiêu dùng túi ni-lông sử dụng một lần, tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường tại các siêu thị, chuỗi bán lẻ.

Đối với xử lý chất thải, ông Nguyễn Đình Thắng co biết, Hà Nội đã đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn quy mô hàng đầu khu vực và triển khai dự án điện rác Xuân Sơn để biến rác thải thành điện năng. Ở ngoại thành, các vùng nông nghiệp sinh thái được quy hoạch nhằm tái tận dụng phế phụ phẩm làm phân bón hữu cơ, phát triển biogas và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

Quản trị kiến tạo và nguyên tắc “6 rõ” trong tổ chức thực hiện

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 29/4/2026, xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có sức cạnh tranh cao vào năm 2035.

Cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu giảm 18,71% phát thải khí nhà kính; giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; tiết kiệm 8 - 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 3%.

Đồng thời, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, từng bước thay thế các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh bài học cốt lõi: Chính quyền phải phát huy vai trò kiến tạo và đồng hành, chuyển từ tư duy áp đặt chế tài sang hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp. Nhà nước cần lồng ghép các chính sách ưu đãi thuế, phí, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho dự án hạ tầng xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

“Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc áp đặt chế tài mà đóng vai trò hỗ trợ, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất”, ông Nguyễn Đình Thắng nêu rõ.

Đồng thời, cần kết hợp giữa bắt buộc tuân thủ pháp luật với tuyên truyền nâng cao năng lực, tận dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, FDI và đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển năng lượng sạch, xử lý môi trường.

Để bảo đảm tính hiệu quả và minh bạch, toàn bộ hệ thống chương trình của Thành phố được phân công và theo dõi chặt chẽ gắn liền với nguyên tắc "6 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Chương trình "Thúc đẩy sản xuất - Tiêu dùng bền vững" trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận những thành quả quan trọng, tạo đà vững chắc cho chặng đường tiếp theo. Với sự đồng hành chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hà Nội quyết tâm tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái xanh, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.