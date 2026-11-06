Hà Nội mở đợt cao điểm truy quét hàng giả, thực phẩm bẩn dịp Tết 2027

Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa dịp tết

Hai đoàn liên ngành 389 vào cuộc chống hàng giả, buôn lậu

Theo Sở Công Thương Hà Nội, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm bẩn và bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ gian lận thương mại diễn biến phức tạp.

Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 thành phố ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13/10/2026 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành 389 do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, triển khai từ ngày 2/11 đến hết 16/12/2026.

Các đoàn tập trung kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại.

Đáng chú ý, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đặt mục tiêu kiểm tra, xử lý từ 900 đến 1.100 vụ việc vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm theo kế hoạch khắc phục các điểm nghẽn về an toàn thực phẩm năm 2026 của UBND thành phố.

Đối với lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý 3 doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thành phố đặt mục tiêu tăng số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý trên 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm, thu phạt hơn 66 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, gồm 121 vụ theo kế hoạch định kỳ, 4.658 vụ đột xuất và 12 vụ chuyên đề.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 4.201 vụ vi phạm; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và chuyển 81 vụ sang cơ quan điều tra.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng; tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 841 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin tại họp báo

Cùng với kiểm soát thị trường, Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm phục vụ người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng, chuyến bán hàng phục vụ Tết tại xã, phường và khu công nghiệp; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, đẩy mạnh truyền thông về các sự kiện mua sắm.

Các hoạt động xúc tiến thương mại đáng chú ý gồm Hội chợ đặc sản vùng miền, Hội chợ khuyến mại Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale 2026 và các chương trình kết nối cung cầu giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

"Để chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm, Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường sản xuất, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích người dân sản xuất rau màu theo mùa vụ, khai thác hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn", ông Hiệp cho biết.

Theo đó, thành phố giao Sở Xây dựng được giao tạo điều kiện, hướng dẫn và cấp phép để phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông thuận lợi. UBND các xã, phường chủ động phương án sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, không để thiếu hụt nguồn cung thực phẩm dịp Tết.

Tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều

Trong những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá nhập lậu và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Các mặt hàng thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, quần áo, giày dép, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng cũng nằm trong diện kiểm soát. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm đông lạnh; thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh buổi họp báo

Các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, thu lợi bất chính sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khuyến mại, phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.