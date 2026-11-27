Bài học quản trị kiến tạo gắn liền với nguyên tắc “6 rõ” của Thủ đô Hà Nội đang gợi mở lời giải cho nhiều địa phương trên cả nước.

Từ đô thị hóa giao thông đến hệ sinh thái điện rác tuần hoàn

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Hà Nội xác định chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn là động lực then chốt để trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại vào năm 2035.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

Trình bày về các kết quả thực tiễn, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh 4 nhóm mô hình điểm sáng mà Thành phố đã triển khai thành công.

Mô hình tiết kiệm năng lượng trong sản xuất: Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 193 doanh nghiệp, tư vấn quản lý năng lượng cho 64 đơn vị và đánh giá sản xuất sạch hơn cho 180 cơ sở. Các giải pháp kỹ thuật giúp doanh nghiệp giảm trung bình 5,21% định mức nguyên vật liệu và 7,1% tổng định mức năng lượng quy đổi. Đồng thời, Thành phố đã công nhận danh hiệu "Năng lượng xanh" cho 330 đơn vị, tôn vinh công khai để tạo đòn bẩy thương hiệu.

Về xanh hóa giao thông và hạ tầng đô thị, Thành phố áp dụng chính sách trợ giá để chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang xe buýt điện, xe CNG (hướng tới 100% vào năm 2035); chuyển đổi toàn bộ chiếu sáng công cộng sang đèn LED kết nối điều khiển trung tâm. Đặc biệt, Hà Nội đang từng bước xây dựng Vùng phát thải thấp từ khu vực trong Vành đai 1 gắn với hạ tầng trạm sạc, kiểm soát xả thải và nghiên cứu ứng dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng thế hệ mới.

Chương trình kết nối chuỗi mạng lưới sản xuất – tiêu dùng bền vững đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp với gần 1.300 gian hàng, hình thành Liên minh Bán lẻ cam kết cắt giảm túi nilon tại các siêu thị lớn như WinMart, Co.opmart, BRG, AEON Mall.

Hạ tầng điện rác và nông nghiệp sinh thái được triển khai với việc vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn và triển khai dự án Xuân Sơn giúp biến rác thải sinh hoạt thành điện năng; kết hợp quy hoạch các vùng nông nghiệp ngoại thành tận dụng phế phụ phẩm làm phân bón hữu cơ và biogas.

Bài học quản trị kiến tạo và mảnh ghép kết nối toàn xã hội

Chia sẻ về kinh nghiệm quản trị, ông Nguyễn Đình Thắng đúc kết: “Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy áp đặt chế tài sang vai trò kiến tạo và đồng hành. Nhà nước cần lồng ghép chính sách ưu đãi thuế, phí, tiếp cận vốn ưu đãi cho hạ tầng xanh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP). Toàn bộ các chương trình của Hà Nội được theo dõi chặt chẽ dựa trên nguyên tắc '6 rõ': Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Đánh giá cao nỗ lực tiên phong của các địa phương như Hà Nội, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nhận định rằng sự chủ động của chính quyền đô thị cùng với ý thức ngày càng cao của người dân chính là động lực lớn nhất thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi.

"Những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm của người dân Thủ đô sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng khắp cả nước, tạo động lực buộc các nhà sản xuất phải nâng cao chất lượng và minh bạch thông tin", ông Tuấn nói.

Đồng quan điểm, TS. Tạ Đình Thi nhấn mạnh bài học cốt lõi là phải gắn trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) với việc hình thành thị trường tiêu thụ nguyên liệu tái chế. Chỉ khi các khâu từ thiết kế, sản xuất, tiêu dùng, thu gom đến tái chế được kết nối khép kín, kinh tế tuần hoàn mới tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Đồng thời, việc biến tiết kiệm năng lượng thành nét đẹp văn hóa của từng gia đình sẽ là chìa khóa vàng giúp Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.