Phát hiện hơn 5.700 vụ vi phạm, thu ngân sách hơn 369 tỷ đồng

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Chi cục Hải quan khu vực II đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến, địa bàn và mặt hàng có nguy cơ cao. Trọng tâm là kiểm soát hàng giả, hàng giả mạo xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hành vi chuyển tải bất hợp pháp.

Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện và xử lý 5.712 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa hơn 7.722 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan xử phạt vi phạm hành chính 5.664 vụ, thu ngân sách nhà nước hơn 369 tỷ đồng, gồm hơn 88 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính và hơn 281 tỷ đồng tiền ấn định thuế. Đồng thời, khởi tố 4 vụ và chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 45 vụ.

Thuốc lá lậu giấu trong lô hàng thực phẩm do Chi cục Hải quan khu vực II bắt giữ. Ảnh: Chi cục Hải quân khu vực II

Để đạt kết quả này, Chi cục Hải quan khu vực II đã triển khai các kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra những lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Đáng chú ý, đơn vị triển khai Công điện số 38-CĐ/TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với vai trò lực lượng nòng cốt, Đội Kiểm soát Hải quan chủ động tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ, phối hợp với hải quan cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Qua đó, nhiều vụ vi phạm quy mô lớn được phát hiện, xử lý kịp thời.

Điển hình, cuối tháng 10/2026, Chi cục Hải quan khu vực II đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” liên quan đến vụ xuất lậu 83.000 bao thuốc lá điếu qua cảng TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, qua công tác kiểm soát, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện một doanh nghiệp khai báo xuất khẩu lô hàng thực phẩm đi Đức. Tờ khai được hệ thống phân luồng xanh, container đã hạ bãi và chờ xếp lên tàu.

Nhận thấy lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với đơn vị hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. Kết quả phát hiện hàng hóa không phù hợp với nội dung khai báo, trong đó có hơn 8.300 cây thuốc lá, tương đương trên 83.000 bao, không được khai báo hải quan theo quy định.

Vụ việc cho thấy công tác kiểm soát hải quan đã phát huy hiệu quả trong nhận diện rủi ro, kể cả với những lô hàng được phân luồng xanh và chuẩn bị xuất khẩu.

Ngăn hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ ngay tại cửa khẩu

Bên cạnh đấu tranh với các vụ buôn lậu hàng hóa số lượng lớn, Hải quan khu vực II còn tăng cường kiểm soát hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngay từ khâu làm thủ tục thông quan.

Tháng 9/2026, Đội Kiểm soát Hải quan ban hành Quyết định số 1793/QĐ-HQKV2 khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu T.M., có địa chỉ tại phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, xảy ra tại cảng Cát Lái.

Doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu lô hàng gồm 71.200 đơn vị sản phẩm bạc đạn, thân lắp ổ đũa các loại mang nhãn hiệu CUXB, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn giả mạo nhãn hiệu. Lực lượng Hải quan đã chủ động dừng thông quan để xác minh, giám định theo quy định.

Hải quan khu vực II siết kiểm soát, chặn ma túy từ cửa khẩu VOV.VN - Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường phân tích rủi ro, nhận diện tuyến và đối tượng nghi vấn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cửa khẩu.

Mặc dù doanh nghiệp không hợp tác, không xuất trình giấy tờ liên quan theo yêu cầu, Đội Kiểm soát Hải quan vẫn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đôn đốc và yêu cầu doanh nghiệp phối hợp kiểm tra toàn bộ lô hàng.

Kết quả, cơ quan Hải quan phát hiện hơn 9.300 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định toàn bộ số sản phẩm này là hàng giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và giám định, Đội Kiểm soát Hải quan xác định Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu T.M. có hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, đơn vị phối hợp với Đội 3 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu SOLEX vi phạm sở hữu trí tuệ trong lô hàng gồm 15.790 sản phẩm khóa không khai báo hải quan của Công ty TNHH TM XNK HP.

Cũng trong tháng 4/2026, qua kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS., lực lượng Hải quan phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật gồm 450 quả bóng đá nhãn hiệu MIKASA FT-5, 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200; 90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN; 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN; 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS cùng hàng trăm bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và bộ xếp hình NINJAGO xuất xứ Trung Quốc. Theo xác nhận của các doanh nghiệp đại diện chủ thể quyền, toàn bộ số hàng hóa trên đều giả mạo nhãn hiệu.

Các vụ việc cho thấy phạm vi kiểm soát của Hải quan khu vực II không chỉ giới hạn ở hàng nhập khẩu mà còn mở rộng sang hàng xuất khẩu và hàng quá cảnh. Việc chủ động nhận diện rủi ro, kiểm tra thực tế, phối hợp xác minh và giám định đã góp phần ngăn chặn hàng lậu, hàng giả ngay tại cửa khẩu, hạn chế nguy cơ hàng vi phạm thẩm lậu vào thị trường trong nước hoặc tiếp tục lưu thông qua các tuyến thương mại quốc tế.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát, tập trung vào tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ thị trường và hoạt động thương mại hợp pháp.